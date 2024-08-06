ذا أثلتيك: قرار من مانشستر يونايتد تجاه التفاوض مع أوجارتي

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 15:01

كتب : FilGoal

مانويل أوجارتي - باريس سان جيرمان

اتخذ نادي مانشستر يونايتد قرارا بشأن التفاوض مع مانويل أوجارتي لاعب باريس سان جيرمان لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب موقع ذا أثلتيك فإن النادي الإنجليزي قرر عدم استكمال المفاوضات مع نظيره الفرنسي بسبب الطلبات المادية.

ووفقا للموقع فإن باريس سان جيرمان يريد 60 مليون يورو للتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما.

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وتعاقد سان جيرمان مع أوجارتي في الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو، ولذلك لا يريد أن يخسر الكثير من الأموال ببيعه بملغ أقل.

لاعب الوسط المدافع البالغ 23 عاما خاض الموسم المنقضي 37 مباراة بقميص الفريق الباريسي صنع خلالها 3 أهداف وتوج بالثلاثية المحلية.

وتعاقد يونايتد مع كل من جوشوا زيركزي وليني يورو حتى الآن.

أوجارتي كان من عناصر منتخب أوروجواي الأساسية التي حققت برونزية كوبا أمريكا 2024.

الدوري الفرنسي الدوري الإنجليزي مانويل أوجارتي مانشستر يونايتد باريس سان جيرمان
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