أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الثلاثاء 6 أغسطس

تواصل البعثة المصرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، إذ يشهد يوم الثلاثاء عددا من منافسات المصارعة.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وتأتي مواعيد منافسات البعثة المصرية يوم الثلاثاء كالآتي:

11 صباحا (غطس) محمد فاروق - تصفيات 3م سلم متحرك

11:20 صباحا (ألعاب القوى) إيهاب عبد الرحمن - تصفيات رمي الرمح

12:07 ظهرا (المصارعة) مؤمن ربيع × الفنزويلي رايبر رودريجيز - منافسات الترضية

12:15 ظهرا (ألعاب القوى) إسراء عويس - تصفيات الوثب العالي

12:20 ظهرا (المصارعة) عبد اللطيف منيع × البلغاري كيريل ميلوف - منافسات الترضية

12:28 ظهرا (المصارعة) محمد جبر × الصربي ميهايل كاجايا - وزن 97 كجم

12:42 ظهرا (المصارعة) ندى مدني × الصينية فينج زيكي - وزن 50 كجم

12:56 ظهرا (المصارعة) محمود عبد الرحمن × الأوزبكي أرام فاردانيان - وزن 77 كجم

12:50 ظهرا (ألعاب القوى) مصطفى عبد الخالق - تصفيات رمي الرمح

8:30 مساء (سباحة توقيعية) منافسات الفرق - الروتين الحر