أولمبياد باريس - اتحاد الرماية ينفي إصابة عمر خالد للحكم

نفى الاتحاد المصري للرماية ما تناقلته منصات التواصل الاجتماعي عن عدم استكمال عمر خالد لمنافسات المسدس السريع بسبب إصابته للحكم.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

في ضوء ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن عدم استكمال الرامي الدولي عمر خالد للبطولة خلال فعاليات مسابقة 25 متر مسدس سريع لإصابة الحكم.

يؤكد الاتحاد المصري للرماية بأن هذا الخبر عار تماما من الصحة وأن الرامي المذكور أتم مسابقته دون الإخلال بأمن الميدان والمسابقة.

ودع الثنائي عمر خالد وأميرة أبو شقة منافسات الرماية بعد عدم النجاح في الوصول إلى النهائي.

ولعب عمر خالد في منافسات 25 متر مسدس ضغط بينما أميرة أبو شقة استأنفت تصفيات السكيت.

وأنهت أميرة أبو شقة منافساتها في المركز 29 والأخير.

وحققت أميرة أبو شقة 107 طبقا من أصل 125 لتودع المنافسات.

ويتأهل إلى النهائي أول ست لاعبات فقط.

بينما عمر خالد أنهى المرحلة الأولى في المركز السابع عشر برصيد 288 نقطة.

واختتم المنافسات في المركز 24 برصيد 576 نقطة.

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من هي أميرة أبو شقة

تعمل أميرة في الأصل كمحامية وهي مهنة أغلب أفراد عائلتها، ومع مهنتها تمكنت من التفوق في رياضة الرماية.

بالإضافة إلى كونها محامية ورياضية، فإن أميرة أبو شقة تمكنت من الحصول على مقعد في البرلمان المصري إذ أنها عضو في مجلس النواب حاليا.

تحضر أميرة جلساتها سواء في المحكمة أو البرلمان صباحا ومنه إلى التدريبات ثم تعود للمنزل للاهتمام بشؤونه وشؤون أولادها مساء.

تمكنت من تحقيق بطولة إفريقيا لمنافسات سكيت في الرماية لعام 2023 لتتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بالإضافة إلى كونها حاملة لقب بطولة الجمهورية.

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من هو عمر خالد

يتخصص عمر خالد في مناسات المسدس والبندقية.

تأهل إلى الأولمبياد من خلال كأس العالم.

وحقق عمر إنجازا تاريخيا في كأس العالم الذي أقيم بمصر بعد الحصول على المركز الخامس لأول مرة في تاريخ مصر وإفريقيا.

ونجح عمر خالد في الحصول على 582 نقطة من إجمالي 600 خلال منافسات كأس العالم.