أولمبياد باريس - منتخب سيدات تنس الطاولة يودع منافسات الفرق أمام الصين

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 17:44

كتب : محمد سمير

دينا مشرف - تنس طاولة

ودع منتخب سيدات مصر لتنس الطاولة منافسات الفرق من الدور ثمن النهائي.

وخسر منتخب مصر أمام الصين بثلاث مواجهات دون مقابل.

وتقام منافسات الفرق من 5 مباريات والمنتخب الفائز بـ 3 منهم يتأهل للدور التالي.

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وكان اللقاء الأول قد انتهى بين مصر والصين في منافسات الزوجي مع الثنائي هنا جودة ومريم الهضيبي.

وخسر الزوجي المصري بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما في المباراة الثانية خسرت دينا مشرف أمام لاعبة الصين بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

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وأخيرا خسرت هنا جودة المباراة الثالثة بثلاثة أشواط دون مقابل.

وبذلك منتخب مصر قد خسر بثلاث مواجهات دون مقابل.

ويعتبر منتخب سيدات الصين هو المصنف الأول عالميا.

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أولمبياد باريس تنس طاولة هنا جودة دينا مشرف
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