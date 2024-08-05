أولمبياد باريس - منتخب سيدات تنس الطاولة يودع منافسات الفرق أمام الصين
الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 17:44
كتب : محمد سمير
ودع منتخب سيدات مصر لتنس الطاولة منافسات الفرق من الدور ثمن النهائي.
وخسر منتخب مصر أمام الصين بثلاث مواجهات دون مقابل.
وتقام منافسات الفرق من 5 مباريات والمنتخب الفائز بـ 3 منهم يتأهل للدور التالي.
وكان اللقاء الأول قد انتهى بين مصر والصين في منافسات الزوجي مع الثنائي هنا جودة ومريم الهضيبي.
وخسر الزوجي المصري بثلاثة أشواط دون مقابل.
بينما في المباراة الثانية خسرت دينا مشرف أمام لاعبة الصين بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
لمعرفة كافة مواعيد البعثة المصرية في أولمبياد باريس ومتابعة النتائج من هنا
وأخيرا خسرت هنا جودة المباراة الثالثة بثلاثة أشواط دون مقابل.
وبذلك منتخب مصر قد خسر بثلاث مواجهات دون مقابل.
ويعتبر منتخب سيدات الصين هو المصنف الأول عالميا.
نرشح لكم
مباشر أولمبياد باريس – المغرب (0)-(0) إسبانيا.. المحمدي يتصدى لتسديدة فيرمين أولمبياد باريس - في انتظار فرصة الترضية.. خسارة منيع ومؤمن ربيع بـ المصارعة تشكيل أولمبياد باريس – رحيمي في هجوم المغرب.. وفيرمين يقود وسط إسبانيا "لعب منافسات الفردي مصابا".. عمر عصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته أولمبياد باريس - بسبب مرض لاعبته من نهر السين.. انسحاب بلجيكا من تتابع الثلاثي الحديث أولمبياد باريس - منتخب رجال تنس الطاولة يودع منافسات الفرق أمام تايوان أولمبياد باريس - ملك توفيق تنهي منافسات الغطس بالمركز 28 مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية 5 أغسطس.. خسارة منيع وانتظار فرصة الترضية