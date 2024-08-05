طاقم حكام روماني بقيادة بيتريسكو يدير نهائي كأس رابطة الأندية

الروماني رادو بيتريسكو يدير نهائي كأس الرابطة بين سيراميكا ضد طلائع الجيش

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعيين طاقم تحكيم روماني لإدارة نهائي كأس الرابطة بين سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.

ويلعب سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش الأربعاء المقبل في نهائي كأس الرابطة في المباراة التي تقام على استاد الدفاع الجوي.

ويدير الروماني رادو بيتريسكو المباراة.

وجاء طاقم التحكيم بالكامل كالآتي:

رادو بيتريسكو – حكم ساحة

رادو جينجولاك – حكم مساعد

فاسيلي مارينيسكو – حكم مساعد

بوجدان دميتراكي – حكم رابع

أندري كيفوليتي – حكم فيديو

سيباستيان جورجي – مساعد حكم فيديو

ويبلغ رادو بيتريسكو من العمر 41 عاما وبدأ مسيرته الدولية في عام 2012.

ويحمل سيراميكا كليوباترا لقب كأس الرابطة من الموسم الماضي، وتأهل للنهائي بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

بينما تأهل طلائع الجيش للنهائي بعد الفوز على المصري.