بيراميدز يخوض مباراتي الذهاب والإياب ضد جي جي في دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة

أعلن نادي بيراميدز تلقيه موافقة من نادي جي كي بطل زنزبار على خوض خوض مباراتي الذهاب والإياب في القاهرة.

وأوقعت القرعة بيراميدز في مواجهة جي كي في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وحصل بيراميدز على موافقة الفريق الزنزباري على خوض مباراتي الذهاب والإياب بالقاهرة.

وستقام مباراة الذهاب على ملعب الدفاع الجوي يوم 18 أغسطس المقبل، بينما يتم تحديد موعد مباراة الإياب في وقت لاحق.

ويشارك نادي بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية بتاريخه.

وكان الفريق قد خرج من النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.