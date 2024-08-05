بيراميدز يخوض مباراتي الذهاب والإياب ضد جي جي في دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة
الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 17:07
كتب : FilGoal
أعلن نادي بيراميدز تلقيه موافقة من نادي جي كي بطل زنزبار على خوض خوض مباراتي الذهاب والإياب في القاهرة.
وأوقعت القرعة بيراميدز في مواجهة جي كي في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.
وحصل بيراميدز على موافقة الفريق الزنزباري على خوض مباراتي الذهاب والإياب بالقاهرة.
وستقام مباراة الذهاب على ملعب الدفاع الجوي يوم 18 أغسطس المقبل، بينما يتم تحديد موعد مباراة الإياب في وقت لاحق.
ويشارك نادي بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية بتاريخه.
وكان الفريق قد خرج من النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.
نرشح لكم
كما كشف في الجول.. شبيبة القبائل يعلن ضم والتر بواليا خبر في الجول - الوداد يستهدف ضم الكرتي.. وخطوة من بيراميدز عاد إلى حيث ما بدأ.. حمدو ينضم إلى أهلي طرابلس الفوز من الشوط الأول.. المغرب ينتصر على العراق ويتأهل لربع نهائي الأولمبياد خبر في الجول - طاقم تحكيم مصري لمواجهة رواندا ضد نيجيريا تقرير برازيلي: دوجلاس كوستا قد ينضم إلى الترجي صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية انتهت الأزمة.. بلايلي يعود لتدريبات مولودية الجزائر