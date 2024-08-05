أولمبياد باريس - منتخب رجال تنس الطاولة يودع منافسات الفرق أمام تايوان

ودع منتخب رجال مصر لتنس الطاولة منافسات الفرق من الدور ثمن النهائي.

وخسر منتخب مصر أمام تايوان بثلاث مواجهات دون مقابل.

وتقام منافسات الفرق من 5 مباريات والمنتخب الفائز بـ 3 منهم يتأهل للدور التالي.

وغاب عمر عصر عن منافسات الفرق بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

وكان اللقاء الأول قريبا بين منتخب مصر وتايوان في منافسات الزوجي مع الثنائي خالد عصر ويوسف عبد العزيز.

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وأهدر الزوجي المصري فرصة التقدم بنتيجة 2-0 إلى الخسارة 2-3.

بينما في المباراة الثانية تعرض محمد البيلي للخسارة أمام جو لين لاعب تايوان بثلاثة أشواط دون مقابل.

وأخيرا خسر يوسف عبد العزيز أمام جوي كاو بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وبذلك يكون منتخب مصر قد خسر بثلاث مواجهات دون مقابل.

ويلعب منتخب سيدات الفرق عصر اليوم الإثنين أمام الصين المصنف الأول عالميا.

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