أولمبياد باريس - ملك توفيق تنهي منافسات الغطس بالمركز 28

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 13:52

كتب : محمد سمير

ملك توفيق - غطس

ودعت ملك توفيق -16 عاما- منافسات تصفيات رياضة الغطس 10 متر منصة ثابتة.

وتعتبر ملك توفيق ثاني أصغر لاعبة في البعثة المصرية الأولمبية بعد سارة حسني لاعبة سلاح الشيش.

وأنهت ملك توفيق منافسات الغطس لـ 10 متر منصة ثابتة في المركز 28 وقبل الأخير بإجمالي 193.75 نقطة.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - أمين اتحاد اليد عن مواجهة إسبانيا: مدربنا هو مؤسس المدرسة الإسبانية أولمبياد باريس - طبيب مصر الأولمبي يكشف موقف زيزو أمام فرنسا أولمبياد باريس - أسرع رجل في العالم.. الأمريكي نوا لايلز يحصد ذهبية 100 متر بفارق لا يصدق أولمبياد باريس - مصر ضد إسبانيا.. تحديد مواعيد مباريات دور الـ 8 والطريق إلى النهائي

وتقام تصفيات الغطس لـ 10 متر منصة ثابتة بمشاركة 29 لاعبة وتتأهل أول 18 لاعبة لنصف النهائي.

وتخوض كل لاعبة 5 محاولات ليتم جمع إجمالي نقاطها.

لمعرفة كافة مواعيد البعثة المصرية في أولمبياد باريس ومتابعة النتائج من هنا

من هي ملك توفيق

مواليد 15 يناير 2008 وتبلغ من العمر 16 عاما.

ملك هي ثاني أصغر لاعبة في البعثة الأولمبية المصرية بباريس.

بدأت ممارسة رياضة السباحة أولا قبل أن تقرر الانتقال إلى الغطس من أجل رغبتها في خوض تجربة مختلفة.

حلمها كان المشاركة في الأولمبياد يوما ما قبل أن يتحقق ذلك في باريس 2024.

تلعب لنادي الجزيرة وتشعر بالتوتر من فكرة التواجد بحدث عالمي مثل الأولمبياد.

تتدرب 3 ساعات يوميا خلال الدراسة وتصل إلى 5 ساعات في أيام الإجازة.

حققت ذهبية منافسات سلم 10م ثابت بتصفيات إفريقيا للغطس المؤهلة للأولمبياد بالإضافة لذهبية زوجي الآنسات مع زميلتها مها عامر.

تعرف على قصص جميع لاعبي البعثة المصرية من هنا

أولمبياد باريس الغطس ملك توفيق
نرشح لكم
مباشر أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية 5 أغسطس.. منتخب تنس الطاولة يودع مواعيد مباريات الإثنين 5 أغسطس - الزمالك يواجه إنبي.. ومصر من أجل حلم الميدالية ضد فرنسا أولمبياد باريس - أمين اتحاد اليد عن مواجهة إسبانيا: مدربنا هو مؤسس المدرسة الإسبانية أولمبياد باريس - طبيب مصر الأولمبي يكشف موقف زيزو أمام فرنسا أولمبياد باريس - أسرع رجل في العالم.. الأمريكي نوا لايلز يحصد ذهبية 100 متر بفارق لا يصدق أولمبياد باريس - مصر ضد إسبانيا.. تحديد مواعيد مباريات دور الـ 8 والطريق إلى النهائي أولمبياد باريس - يد.. إسبانيا تنتصر في الثواني الأخيرة وتضرب موعدا ناريا مع مصر بربع النهائي أولمبياد باريس - يارا الشرقاوي: لم أحظ بالدعم المناسب لا ماديا ولا معنويا
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - ملك توفيق تنهي منافسات الغطس بالمركز 28 32 دقيقة | باريس 2024
خبر في الجول - المقاولون العرب يقبل استقالة عماد النحاس 55 دقيقة | الدوري المصري
قبل أيام من السوبر الأوروربي.. إصابة سكاماكا بقطع في الرباط الصليبي 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشباب السعودي يتعاقد مع بونافينتورا ساعة | سعودي في الجول
البنك الأهلي يضم لاعب وسط الإنتاج الحربي لمدة 4 مواسم ساعة | الدوري المصري
الأغلى سابقا في تاريخ أرسنال.. فياريال يتعاقد مع نيكولاس بيبي 2 ساعة | الدوري الإسباني
كما كشف في الجول.. شبيبة القبائل يعلن ضم والتر بواليا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
علام: من الصعب إلغاء كأس مصر.. والتأجيلات جلبت للفرق البطولات 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 3 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ 4 مدير منتخب مصر الأولمبي يكشف طبيعة إصابة زيزو