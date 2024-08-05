أولمبياد باريس - ملك توفيق تنهي منافسات الغطس بالمركز 28

ودعت ملك توفيق -16 عاما- منافسات تصفيات رياضة الغطس 10 متر منصة ثابتة.

وتعتبر ملك توفيق ثاني أصغر لاعبة في البعثة المصرية الأولمبية بعد سارة حسني لاعبة سلاح الشيش.

وأنهت ملك توفيق منافسات الغطس لـ 10 متر منصة ثابتة في المركز 28 وقبل الأخير بإجمالي 193.75 نقطة.

وتقام تصفيات الغطس لـ 10 متر منصة ثابتة بمشاركة 29 لاعبة وتتأهل أول 18 لاعبة لنصف النهائي.

وتخوض كل لاعبة 5 محاولات ليتم جمع إجمالي نقاطها.

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من هي ملك توفيق

مواليد 15 يناير 2008 وتبلغ من العمر 16 عاما.

ملك هي ثاني أصغر لاعبة في البعثة الأولمبية المصرية بباريس.

بدأت ممارسة رياضة السباحة أولا قبل أن تقرر الانتقال إلى الغطس من أجل رغبتها في خوض تجربة مختلفة.

حلمها كان المشاركة في الأولمبياد يوما ما قبل أن يتحقق ذلك في باريس 2024.

تلعب لنادي الجزيرة وتشعر بالتوتر من فكرة التواجد بحدث عالمي مثل الأولمبياد.

تتدرب 3 ساعات يوميا خلال الدراسة وتصل إلى 5 ساعات في أيام الإجازة.

حققت ذهبية منافسات سلم 10م ثابت بتصفيات إفريقيا للغطس المؤهلة للأولمبياد بالإضافة لذهبية زوجي الآنسات مع زميلتها مها عامر.

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