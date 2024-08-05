أولمبياد باريس - أمين اتحاد اليد عن مواجهة إسبانيا: مدربنا هو مؤسس المدرسة الإسبانية

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 03:09

كتب : FilGoal

خوان كارلوس باستور - المدير الفني منتخب مصر كرة يد

كشف عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد عن الخطوات المقبلة لمنتخب اليد الذي تأهل لربع نهائي منافسات أولمبياد باريس 2024.

وقال صلاح في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر: "لا توجد مباريات سهلة ولكن نتمنى أن نقدم مباراة جيدة أمام إسبانيا".

وأضاف "مدربنا خوان كارلوس باستور إسباني وهو من أسس المدرسة الإسبانية في الدفاع والهجوم وبالتالي يعرفها جيدا".

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وأكمل "سنسافر من باريس إلى ليل لمواجهة إسبانيا في دور الثمانية، وإن فزنا سنواجه الفائز من ألمانيا وفرنسا في نصف النهائي".

وتابع "الجيل الحالي من اللاعبين رائع للغاية وكلهم في منتهى الاحترافية ولم نواجه أي مشاكل".

وستقام مباراة مصر ضد إسبانيا في افتتاح ربع النهائي بمباراة مثيرة مكررة من طوكيو 2020.

وسبق أن التقى منتخب مصر مع إسبانيا في مباراة المركز الثالث من أولمبياد طوكيو وخسر بفارق هدفين بنتيجة 33-31.

وتأهل منتخب مصر باحتلال المركز الثاني للمجموعة الثانية خلف الدنمارك.

فيما حل منتخب إسبانيا ثالثا في المجموعة الأولى بعدما تساوى مع سلوفينيا والسويد في نفس الرصيد من النقاط. (طالع التفاصيل)

وستقام مباريات دور الـ 8 يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 أغسطس.

مواعيد مباريات ربع نهائي اليد في باريس 2024

إسبانيا × مصر – الساعة العاشرة والنصف صباحا

ألمانيا × فرنسا – الساعة الثانية والنصف ظهرا

الدنمارك × السويد – الساعة السادسة والنصف مساءً

النرويج × سلوفينيا – الساعة العاشرة والنصف مساءً

نصف النهائي

الفائز من إسبانيا ومصر × الفائز من ألمانيا وفرنسا

الفائز من الدنمارك والسويد × الفائز من النرويج وسلوفينيا

وتقام مباراتي المربع الذهبي في التاسع من أغسطس الجاري.

فيما ستقام مباراتي المركز الثالث والنهائي يوم 11 من الشهر ذاته.

منتخب مصر لكرة اليد أولمبياد باريس
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