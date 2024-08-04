أولمبياد باريس - يد.. إسبانيا تنتصر في الثواني الأخيرة وتضرب موعدا ناريا مع مصر بربع النهائي

حقق منتخب إسبانيا فوزا مثيرا على كرواتيا في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الأولى لكرة اليد في أولمبياد باريس 2024.

وانتصرت إسبانيا في الثواني الأخيرة بنتيجة 32-31 لتحسم المركز الثالث وتضرب موعدا ناريا مع منتخب مصر في ربع النهائي.

وأنهى منتخب إسبانيا الشوط الأول متفوقا بفارق 5 أهداف بنتيجة 20-15.

وفي الشوط الثاني وخلال الدقائق الأخيرة من اللقاء قلص الكروات الفارق وتعادلوا بنتيجة 31-31 في الدقيقة الأخيرة.

وحسمت إسبانيا الفوز في الثواني الأخيرة بهدف قاتل بنتيجة 32-31.

وتألق الحارس الإسباني بيريز دي فارجاس في التصدي لـ 14 كرة خلال اللقاء مانحا بلاده الفوز.

وتصدر منتخب ألمانيا ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، ومن أجل حسم ترتيب سلوفينيا وإسبانيا والسويد بعد تعادلهم برصيد 6 نقاط لكل فريق تم وضع جدول مصغر بنتائج الفرق الـ 3.

إسبانيا فازت على سلوفينيا وخسرت من السويد، والسويد على فازت إسبانيا وخسرت من سلوفينيا، وأخيرا سلوفينيا فازت على السويد وخسرت من إسبانيا، بالتالي كل فريق في هذا الجدول رصيده نقطتين.

وحسم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، ترتيب المجموعة إذ حلت سلوفينيا في المركز الثاني بـ +2 وجاءت إسبانيا في المركز الثالث بفارق أهداف 0 ثم السويد في المركز الرابع بفارق أهداف -2.

وسيلتقي منتخب إسبانيا مع مصر الذي حل وصيفا في المجموعة الثانية، يوم الأربعاء المقبل في ثاني مباريات ربع النهائي.

وسبق أن التقى منتخب مصر مع إسبانيا في مباراة المركز الثالث من أولمبياد طوكيو وخسر بفارق هدفين بنتيجة 33-31.

وبذلك ستكون مباريات ربع نهائي اليد في باريس 2024

ألمانيا × فرنسا

إسبانيا × مصر

النرويج × سلوفينيا

الدنمارك × السويد

وستقام مباريات المربع الذهبي يوم 9 أغسطس، فيما يقام النهائي ومباراة المركز الثالث في 11 أغسطس.