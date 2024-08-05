أولمبياد باريس - مصر ضد إسبانيا.. تحديد مواعيد مباريات دور الـ 8 والطريق إلى النهائي

الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 00:46

كتب : FilGoal

يحيى خالد - مصر - إسبانيا - طوكيو 2020

تحددت مواعيد مباريات ربع نهائي منافسات كرة اليد في أولمبياد باريس 2024، حيث ستقام مباراة منتخب مصر ضد إسبانيا.

وستقام مباراة مصر ضد إسبانيا في افتتاح ربع النهائي بمباراة مثيرة مكررة من طوكيو 2020.

وسبق أن التقى منتخب مصر مع إسبانيا في مباراة المركز الثالث من أولمبياد طوكيو وخسر بفارق هدفين بنتيجة 33-31.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - يد.. إسبانيا تنتصر في الثواني الأخيرة وتضرب موعدا ناريا مع مصر بربع النهائي أولمبياد باريس – يد.. تأهل فرنسا بصعوبة من مجموعة مصر بعد الفوز على المجر أولمبياد باريس - يد.. أحمد عادل: نتمنى تجنب مواجهة الدنمارك في نصف النهائي أولمبياد باريس - يد.. مدرب مصر: تأكد سلامة العمود الفقري لمهاب سعيد

وتأهل منتخب مصر باحتلال المركز الثاني للمجموعة الثانية خلف الدنمارك.

فيما حل منتخب إسبانيا ثالثا في المجموعة الأولى بعدما تساوى مع سلوفينيا والسويد في نفس الرصيد من النقاط. (طالع التفاصيل)

وستقام مباريات دور الـ 8 يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 أغسطس.

مواعيد مباريات ربع نهائي اليد في باريس 2024

إسبانيا × مصر – الساعة العاشرة والنصف صباحا

ألمانيا × فرنسا – الساعة الثانية والنصف ظهرا

الدنمارك × السويد – الساعة السادسة والنصف مساءً

النرويج × سلوفينيا – الساعة العاشرة والنصف مساءً

نصف النهائي

الفائز من إسبانيا ومصر × الفائز من ألمانيا وفرنسا

الفائز من الدنمارك والسويد × الفائز من النرويج وسلوفينيا

وتقام مباراتي المربع الذهبي في التاسع من أغسطس الجاري.

فيما ستقام مباراتي المركز الثالث والنهائي يوم 11 من الشهر ذاته.

مصر إسبانيا كرة يد أولمبياد باريس باريس 2024
نرشح لكم
أولمبياد باريس - يد.. إسبانيا تنتصر في الثواني الأخيرة وتضرب موعدا ناريا مع مصر بربع النهائي أولمبياد باريس - منتخب مصر لـ اليد يضمن وصافة المجموعة بفوز الدنمارك على النرويج أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم التاسع لـ البعثة المصرية أولمبياد باريس – يد.. تأهل فرنسا بصعوبة من مجموعة مصر بعد الفوز على المجر أولمبياد باريس - يد.. أحمد عادل: نتمنى تجنب مواجهة الدنمارك في نصف النهائي أولمبياد باريس - دودو يتحدث عن عودة من إصابة الرباط الصليبي.. وموقف منتخب اليد أولمبياد باريس - هنداوي: أسعى لتقديم أقصى ما لدي.. ونريد أن نكون على قدر المسؤولية أولمبياد باريس - سيف الدرع: ربما شعرنا بالاطمئنان ضد الأرجنتين.. وسر العودة
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - طبيب مصر الأولمبي يكشف موقف زيزو أمام فرنسا ساعة | باريس 2024
خبر في الجول - الأهلي يرفض عرض نيس الثاني لضم عبد المنعم.. التفاصيل المالية ومطالب الأحمر ساعة | ميركاتو
أولمبياد باريس - أسرع رجل في العالم.. الأمريكي نوا لايلز يحصد ذهبية 100 متر بفارق لا يصدق 2 ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - مصر ضد إسبانيا.. تحديد مواعيد مباريات دور الـ 8 والطريق إلى النهائي 2 ساعة | كرة يد
يورشيتش: أرى أشياءً غريبة هنا لم أمر بها في مسيرتي من قبل 2 ساعة | الدوري المصري
بعد غرق ملاكم.. بيان من نادي الترسانة بشأن الواقعة 2 ساعة | رياضات أخرى
مؤتمر ناري من كولر - هجوم قوي على اتحاد الكرة واعتراض على الصفقات واستنكار السؤال عن أفشة 3 ساعة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - يد.. إسبانيا تنتصر في الثواني الأخيرة وتضرب موعدا ناريا مع مصر بربع النهائي 3 ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 3 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ 4 مدير منتخب مصر الأولمبي يكشف طبيعة إصابة زيزو