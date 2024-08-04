انتهى السباق عمليا.. ماذا يحتاج الأهلي للتتويج بلقب الدوري المصري

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 23:08

كتب : FilGoal

الأهلي ضد المقاولون العرب

خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن التتويج بلقب الدوري المصري، بعد الفوز على المقاولون العرب بأربعة أهداف دون رد في الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يتصدر جدول الترتيب حاليا برصيد 78 نقطة من 30 مباراة، وتتبقى له 4 مباريات بـ 12 نقطة محتملة.

بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 73 نقطة من 32 مباراة، وتتبقى له مباراتان بـ 6 نقاط محتملة.

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في حال تساوي النقاط يحتكم الفريقان للمواجهات المباشرة، التي فاز بها الأهلي ذهابا 3-2 وإيابا 1-0.

الحد الأقصى لنقاط بيراميدز هو 79 نقطة، وهو عدد النقاط الذي يحتاج الأهلي لبلوغه حتى يحسم الدوري دون النظر لنتائج بيراميدز.

أي أن الأهلي بحاجة لنقطة واحدة (تعادل واحد يكفي) من آخر 4 مباريات ليضمن اللقب.

أما السبيل الوحيد لعودة بيراميدز مرة أخرى هو خسارة الأهلي لمبارياته الأربعة المتبقية، بشرط فوز الفريق الأزرق بمباراتيه المتبقيتين بطبيعة الحال.

متى يمكن أن يتوج الأهلي بالدوري؟

الأهلي على موعد مع التتويج يوم الخميس 8 أغسطس حال حصوله على نقطة على الأقل أمام سموحة، في المباراة التي تقام على استاد برج العرب.

مباريات الأهلي المتبقية

سموحة × الأهلي

مؤجلة من الجولة 24

الخميس – 8 أغسطس

استاد برج العرب – 9:00 مساء

الأهلي × زد

مؤجلة من الجولة 25

الأحد – 11 أغسطس

استاد القاهرة – 9:00 مساء

إنبي – الأهلي

الجولة 33

الأربعاء – 14 أغسطس

استاد المقاولون – 9:00 مساء

الأهلي – مودرن سبورت

الجولة 34

السبت – 17 أغسطس

استاد القاهرة – 7:00 مساء

مباريات بيراميدز المتبقية

بيراميدز × الداخلية

الجولة 33

الأربعاء – 14 أغسطس

استاد الدفاع الجوي – 9:00 مساء

طلائع الجيش × بيراميدز

الجولة 34

السبت – 17 أغسطس

استاد الكلية الحربية – 7:00 مساء

الأهلي الدوري المصري بيراميدز
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