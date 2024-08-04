سر الرقم 14.. وسام أبو علي يسجل ثنائية ضد المقاولون العرب

ابتعد الفلسطيني وسام أبو علي في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بفضل ثنائيه مبكرة ضد المقاولون العرب في لقاء مؤجل من الجولة 23.

وتقدم الأهلي بثنائية في أول 35 دقيقة ضد ذئاب الجبل على استاد القاهرة.

وسجل وسام الهدف الأول في الدقيقة 14 بتسديدة بعد عرضية حسين الشحات.

وأضاف الثاني بتسديدة على الطائر في الدقيقة 35 بعد تمهيد من رامي ربيعة.

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ورفع وسام رصيده لـ 17 هدفا في الدوري المصري متربعا على صدارة هدافي الدوري بفارق 3 أهداف عن الثنائي فيستون ماييلي وحسام أشرف.

وجاءت أهداف وسام بواقع 14 من داخل منطقة الجزاء و3 من خارجها.

وأيضا سجل أهدافه بواقع 14 بقدمه اليمنى و2 بقدمه اليسرى و1 برأسه.

وجاءت الأهداف الـ 17 من أصل 40 تسديدة.

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وأصبح وسام أبو علي أول لاعب يتخطى حاجز الـ 20 مساهمة في الدوري المصري الموسم الجاري سجل 17 هدفا وصنع 4.

وإليكم قائمة هدافي الأهلي في الدوري المصري خلال آخر 5 مواسم

وسام أبو علي – 17 هدفا في 18 مباراة موسم 2023-24*

محمد شريف – 11 هدفا في 28 مباراة موسم 2022-23

أفشة ومعلول – 8 أهداف (لكل لاعب) موسم 2022-21

محمد شريف – 21 هدفا في 31 مباراة موسم 2020-21

وليد سليمان – 9 أهداف في 29 مباراة موسم 2019-20