تشكيل زد – ديلسون في الهجوم ضد بيرامديز بعد تألقه أمام مودرن سبورت

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ زد تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بيراميدز في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة المؤجلة من الأسبوع 29.

ويلعب ديلسون بشكل أساسي بعد تألقه في المباراة الماضية ضد مودرن سبورت وتسجيله هدفين بعد دخوله من دكة البدلاء.

وسجل ديلسون هدفه الأول في الدقيقة 79، وأحرز هدف الفوز في الدقيقة 92.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: مصطفى العش – محمد إسماعيل – أحمد زكي – علي جمال

خط الوسط: أحمد الصغيري – بيتر موتوموسي – ماتا ماجاسا

خط الهجوم: مصطفى زكي – ديلسون – عبد الرحمن البانوبي

ويحتل زد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة من 29 مباراة.

ويأتي بيراميدز في الوصافة برصيد 70 نقطة من 31 مباراة.