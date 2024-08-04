تشكيل زد – ديلسون في الهجوم ضد بيرامديز بعد تألقه أمام مودرن سبورت
الأحد، 04 أغسطس 2024 - 20:01
كتب : أحمد الخولي
أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ زد تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بيراميدز في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة المؤجلة من الأسبوع 29.
ويلعب ديلسون بشكل أساسي بعد تألقه في المباراة الماضية ضد مودرن سبورت وتسجيله هدفين بعد دخوله من دكة البدلاء.
وسجل ديلسون هدفه الأول في الدقيقة 79، وأحرز هدف الفوز في الدقيقة 92.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: علي لطفي
خط الدفاع: مصطفى العش – محمد إسماعيل – أحمد زكي – علي جمال
خط الوسط: أحمد الصغيري – بيتر موتوموسي – ماتا ماجاسا
خط الهجوم: مصطفى زكي – ديلسون – عبد الرحمن البانوبي
ويحتل زد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة من 29 مباراة.
ويأتي بيراميدز في الوصافة برصيد 70 نقطة من 31 مباراة.
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) زد.. محاولات البداية مباشر الدوري المصري – الأهلي (1)-(0) المقاولون.. جووووول وسام والأول تشكيل بيراميدز - رمضان صبحي يقود المحاولة الأخيرة لمد صراع اللقب أمام زد تشكيل المقاولون - محمد عنتر يقود الهجوم ضد الأهلي تشكيل الأهلي – شوبير يحرس المرمى أمام المقاولون.. ولا تغييرات أخرى عُرض على الزمالك مسبقا.. لافيينا يوافق على بيع خالد عبد الشافي إلى البنك الأهلي البنك الأهلي يجدد تعاقده مع إسحاق يعقوب مصدر مقرب من الجزيري لـ في الجول: الزمالك فاوض وكيل اللاعب لتمديد تعاقده