أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الإثنين 5 أغسطس

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 19:16

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر الأولمبي أثناء تنفيذ ركلات الترجيح ضد باراجواي

تواصل البعثة المصرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، حيث يشهد يوم الإثنين بدء منافسات الغطس والمصارعة، وخوض منتخب مصر مواجهة نارية في نصف نهائي القدم ضد فرنسا.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وسيكون يوم الأحد، هو تاسع أيام البعثة المصرية في الألعاب الأولمبية.

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4 عصرا

(تنس طاولة) مصر × الصين - ثمن نهائي فرق السيدات

4 عصرا

(المصارعة) مؤمن ربيع × الصيني ساو ليجو (المصنف الثاني) - وزن 60 كجم ثمن النهائي

4 عصرا

(المصارعة) عبد اللطيف منيع (المصنف الثاني) × التركي حمزة بقير - وزن 130 كجم ثمن النهائي

8:30 مساء

(سباحة توقيعية) منافسات الفرق - الروتين التقني

10 مساء

(كرة قدم) مصر × فرنسا - نصف النهائي

أولمبياد باريس باريس 2024
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