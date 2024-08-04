أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الإثنين 5 أغسطس

تواصل البعثة المصرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، حيث يشهد يوم الإثنين بدء منافسات الغطس والمصارعة، وخوض منتخب مصر مواجهة نارية في نصف نهائي القدم ضد فرنسا.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وسيكون يوم الأحد، هو تاسع أيام البعثة المصرية في الألعاب الأولمبية.

11 صباحا

(غطس) ملك توفيق - تمهيدي 10م منصة ثابتة

11 صباحا

(تنس طاولة) مصر × تايوان - ثمن نهائي فرق الرجال

4 عصرا

(تنس طاولة) مصر × الصين - ثمن نهائي فرق السيدات

4 عصرا

(المصارعة) مؤمن ربيع × الصيني ساو ليجو (المصنف الثاني) - وزن 60 كجم ثمن النهائي

4 عصرا

(المصارعة) عبد اللطيف منيع (المصنف الثاني) × التركي حمزة بقير - وزن 130 كجم ثمن النهائي

8:30 مساء

(سباحة توقيعية) منافسات الفرق - الروتين التقني

10 مساء

(كرة قدم) مصر × فرنسا - نصف النهائي