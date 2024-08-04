أولمبياد باريس - الكشف عن قرعة منافسات المصارعة لـ منيع ومؤمن ربيع

أسفرت قرعة منافسات المصارعة عن قرعة متوازنة لعبد اللطيف منيع المصنف الثاني.

ويلعب عبد اللطيف منيع في منافسات وزن 130 كجم بالمصارعة الرومانية.

بينما مؤمن ربيع يلعب بمنافسات وزن 60 كجم، وأسفرت عن قرعة صعبة.

ويستهل عبد اللطيف منيع مشواره بمواجهة التركي حمزة بقير في ثمن النهائي.

بينما مؤمن ربيع يواجه الصيني ساو ليجو المصنف الثاني في ثمن النهائي.

وتنطلق منافسات ثمن النهائي غدا الإثنين في تمام الرابعة عصرا.

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من هو عبد اللطيف منيع

ابن محافظة الدقهلية، ساعد والده في ورشة الخراطة الخاصة بهم في دكرنس مسقط رأسه، وبدأ مسيرته مع المصارعة بعمر 8 سنوات في نادي دكرنس، ويشارك في الأولمبياد للمرة الثالثة على التوالي.

كان يحب متابعة مسلسل "بكار" في مرحلة الطفولة.

تخرج من كلية تجارة جامعة المنصورة، وفي 2018 تعرض للسطو من قِبل فردين وأصيب في يده بطعنة سكين.

وحصد منيع بطولة إفريقيا 15 مرة من قبل كما حقق فضية بطولة روما الدولية إحدى بطولات التصنيف العالمي.

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قبل المشاركة في طوكيو 2020 شكا منيع من عدم توفير مدرب خاص له، وتم حل الأزمة لكنه ودع بشكل مبكر.

يلعب عبد اللطيف منيع في منافسات المصارعة الرومانية لوزن فوق الـ 130 كجم، ويحتل حاليا المركز الثاني في التصنيف العالمي.

بسبب الوزن وقلة عدد اللاعبين في الوزن يعاني في التدريبات داخل مصر في ظل قلة المعسكرات الخارجية.

عانى منيع قبل التأهل لأولمبياد باريس بسبب ظروف والده الصحية إذ خضع والده لجراحة دقيقة في القلب قبل ساعات من مباراة حسم تأهله للأولمبياد إلا أن كلمات والده كان لها مفعول السحر إذ تحدث معه وطالبه بالتركيز في مباراة الحسم من أجل إسعاد 120 مليون مصري.

من هو مؤمن ربيع

من مواليد مصر القديمة، وبدأ مشواره في مركز شباب أبو السعود، وتزامل مع جمال عبد الناصر، وبدأ الثنائي مسيرته سويا.

تأهل لأولمبياد باريس في وزن 60 كجم بعد الفوز بذهبية دورة الألعاب الإفريقية 2023، ويستهدف تحقيق ميدالية.