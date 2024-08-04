أنشيلوتي: نتيجة الكلاسيكو لا تهمنا.. ومودريتش عاد بحالة بدنية رائعة

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن نتيجة مباراة فريقه ضد برشلونة ليست مهمة.

وخسر ريال مدريد وديا من برشلونة بهدفين مقابل هدف في مباراة استعدادية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال أنشيلوتي للصحفيين عقب المباراة: "دعونا لا ندخل في حالة من الجنون، هذه فترة الإعداد ونفتقد خدمات 8 لاعبين والنتيجة لا تهمنا بقدر إعادة اللاعبين لمستواهم".

وواصل "هدفنا حاليا هو إعطاء الدقائق للاعبين وإعادة مستوى العائدين من الراحة ولا نفكر في مشاكل تكتيكية أو غيرها والخطط سنعمل عليها من يوم 7 أغسطس".

وتابع "مودريتش عاد في حالة بدنية جيدة تسمح له بالمشاركة 90 دقيقة ولذلك لعب حتى النهاية".

وشدد "رودريجو كان يشعر ببعض التعب ولكن أعتقد أنه سيكون قادرا على لعب نصف المباراة المقبلة، ميليتاو عاد بحالة جيدة وفينيسيوس بكل تأكيد كان يعمل بجد خلال الإجازة والآن اللاعبين لا يحتاجون إلى الكثير من العمل".

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة فجر يوم الأربعاء المقبل ضد تشيلسي.