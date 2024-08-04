بصناعة صلاح.. ليفربول يدك مانشستر يونايتد بثلاثية ودية

ضرب ليفربول غريمه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الودية التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك محمد صلاح نجم ليفربول منذ بداية المباراة وحتى خروجه في الدقيقة 65.

أرني سلوت مدرب ليفربول الجديد فاز بدربي الشمال الغربي الأول في مسيرته، ولكن هذا ليس الدربي الرسمي بالتأكيد.

الهدف الأول سجله فابيو كارفاليو في الدقيقة 10 بعد تمريرة من ديوجو جوتا.

وفي الدقيقة 36 صنع صلاح الهدف الثاني، والذي سجله كرتيس جونز.

الهدف الثاني لـ ليفربول بأقدام كورتيس جونز في شباك أونانا حارس اليونايتد ومن صناعة محمد صلاح#ستوديو_mbc_masr2#MBCMASR2 pic.twitter.com/7CCER4diLE — الكورة مع فايق (@ElKoraMa3Fayek) August 4, 2024

وبين الشوطين خرج إبراهيما كوناتي وكاومين كيلير من صفوف ليفربول، وحل الثنائي سيب فان دين بيرج وفيتسلاف جاروس بدلا منهما.

على الجانب الآخر أتى ريس بينيت وويليام فيش وسكوت مكتوميناي بدلا من فيكتور لينديلوف وجوني إيفانز وماركوس راشفورد.

وخرج كرتيس جونز في الدقيقة 60 ليشارك تري نيوني بدلا منه مع الريدز.

وسجل كوستاس تسيميكاس هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 61.

واستمرت تبديلات إريك تين هاج مدرب يونايتد بخروج الثلاثي أماد ديالو وميسون ماونت وتوبي كولير، ونزول أنتوني وإيثان ويتلي وكريستيان إريكسن.

ثم أجرى سلوت 7 تبديلات مرة واحدة في الدقيقة 65، بخروج محمد صلاح وجاريل كوانساه وديوجو جوتا وفابيو كارفاليو وكوستاس تسيميكاس وهارفي إليوت ورايان جرافنبرش، ونزول بن دوك وناثانيل فيليبس وهارفي بلير وواتارو إندو ولوك تشيمبرز و تايلر مورتون وستيفان باييتيتش.

آخر أفراد تشكيل ليفربول الأساسي كان كونور برادلي، وخرج في الدقيقة 72 لصالح لوكا ستيفنسون.

على الجانب الآخر بدل تين هاج الثلاثي جادون سانشو وويليام فيش وهاري أماس، بإشراك سام ماذر وماكسيميليانو أويديلي وسام موراي في الدقيقة 73.

ثم أتى جيمس سكانلون بدلا من آرون وان بيساكا في الدقيقة 83.

يونايتد خاض 4 مباريات ودية قبل هذه، حيث خسر أمام روزنبورج النرويجي 1-0، ثم هزم رينجرز الاسكتلندي 2-0، ثم خسر أمام أرسنال 2-1، ثم فاز على ريال بيتيس 3-2.

وهذه الودية كانت الأخيرة، قبل الصدام المرتقب أمام مانشستر سيتي في درع الاتحاد الإنجليزي مع انطلاق الموسم الجديد، في 10 أغسطس الجاري.

أما ليفربول فخاض وديتين قبل هذه، حيث هزم ريال بيتيس 1-0، وأرسنال 2-1.

ويخوض ليفربول ودية أخيرة أمام إشبيلية يوم 11 أغسطس، قبل افتتاح منافساته في الدوري الإنجليزي بمواجهة إبسويتش تاون الصاعد حديثا يوم 17 أغسطس.