أين كوكوريا؟ هاتريك هالاند يقود مانشستر سيتي لضرب تشيلسي برباعية ودية

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 04:30

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي

تغلب مانشستر سيتي على تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما في الولايات المتحدة الأمريكية.

بعد نهاية يورو 2024 بتتويج منتخب إسبانيا، انتشرت أغنية مارك كوكوريا ظهير الماتادور وتشيلسي عن نفسه التي تتضمن أن "هالاند يرتعد لأنه قادم".

كوكوريا لم يعُد حتى الآن من راحة ما بعد اليورو، لحسن حظه فيما يبدو، فقد انفجر هالاند في وجه فريقه، قبل اللقاء المرتقب بينهما في الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي.

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النرويجي بدأ العرض في الدقيقة 3 بركلة جزاء سجل منها الهدف الأول، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 5.

وفي الدقيقة 55 سجل أوسكار بوب ثالث أهداف سيتي، ثم عاد هالاند ليسجل الرابع ويكمل الهاتريك في الدقيقة 56.

تشيلسي بدأ تقليص الفارق عن طريق رحيم سترلينج لاعب سيتي السابق في الدقيقة 59، بعد تمريرة من نوني مادويكي.

وأخيرا سجل نوني مادويكي الهدف الثاني في الدقيقة 89، بعد تمريرة من روميو لافيا.

مانشستر سيتي اختتم مبارياته الودية بالفعل، بعد الخسارة أمام سلتيك الاسكتلندي 4-3، ثم ميلان 3-2، ثم برشلونة بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، ليحقق فوزه الأول.

ويستعد سيتي لانطلاق الموسم بمواجهة مانشستر يونايتد في مباراة درع الاتحاد الإنجليزي، ثم يواجه تشيلسي مجددا في الجولة الأولى للدوري.

وتوج سيتي بالدوري، وخسر نهائي كأس الاتحاد أمام يونايتد.

إرلينج هالاند مانشستر سيتي تشيلسي كوكوريا
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