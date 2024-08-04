أولمبياد باريس - ليست جمهورية دومينيكان.. ثيا لافوند تحقق ميدالية أولى في تاريخ دومينيكا

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 00:46

كتب : إسلام أحمد

ثيا لافوند

حققت ثيا لافوند أول ميدالية أولمبية في تاريخ دومينيكا بالتفوق في منافسات الوثب الثلاثي سيدات بأولمبياد باريس 2024.

وتشارك دومينيكا ببعثة مكونة من 4 أفراد في أولمبياد باريس 2024 بواقع 2 في السباحة و2 في ألعاب القوى.

وحققت ثيا الميدالية الذهبية بفضل قفزة ارتفاعها 15.02 مترا متفوقة على الجامايكية شانيكيا ريكيتس والأمريكية جاسمين مور.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - ميكالي: لا نعرف مدى قوة إصابة زيزو أولمبياد باريس - تعدادها 179 ألف.. ألفريد تحقق ميدالية أولى في تاريخ سانت لوسيا أولمبياد باريس - الأردني عشيش يخسر فرصة المنافسة على الميدالية بصعوبة في الملاكمة أولمبياد باريس - سباحة.. الأمريكية كاتي ليديتسكي تحقق ذهبية 800 متر حرة للمرة الرابعة على التوالي

ودومينيكا جزيرة في بحر الكاريبي بالقرب من قارة أمريكا الشمالية وهي أصغر جزيرة في جزر الأنتيل الصغرى.

وتبلغ مساحة دومينيكا 750 كيلومتر مربع، ويصل عدد سكانها 73 ألف نسمة.

وتبتعد جزيرة دومينيكا عن جمهورية الدومينيكان 1004 كيلومتر، وهو ما يعني أنهما دولتين منفصلتين.

Gold medallist Thea Lafond of Team Dominica, Shanieka Ricketts of Team Jamaica and Jasmine Moore of Team USA

وقالت لافوند عقب التتويج بالذهبية: "هذا يفوق أغرب أحلامي، نقول دائما أن الأمر يستحق قفزة واحدة، القفزة الثانية في الأولمبياد كانت الأفضل وهي ما جعلتني أفضل".

وأضافت "الأمطار كانت في صالحي، فقط هطل بعدما انتهيت من قفزتي الثانية، أشكر الله على مساعدته لي".

وأكملت "كوني من دومينيكا شرف، وتمثيل بلد يضم 70 ألف فقط وأحصد أول ميدالية وتكون ذهبية، يا له من شرف".

وشاركت دومينيكا لأول مرة في الأولمبياد في أتلانتا 1996 ببعثة قوامها 6 لاعبين، ثم تقلص العدد في سيدني لـ 4 وأصبح 2 بدءا من أثينا 2004 وحتى طوكيو 2020.

باريس 2024 أولمبياد باريس
نرشح لكم
أولمبياد باريس - ميكالي: لا نعرف مدى قوة إصابة زيزو أولمبياد باريس - تعدادها 179 ألف.. ألفريد تحقق ميدالية أولى في تاريخ سانت لوسيا أولمبياد باريس - الأردني عشيش يخسر فرصة المنافسة على الميدالية بصعوبة في الملاكمة أولمبياد باريس - سباحة.. الأمريكية كاتي ليديتسكي تحقق ذهبية 800 متر حرة للمرة الرابعة على التوالي أولمبياد باريس - رئيس اتحاد اليد: طموحنا ميدالية تاريخية.. وفخور بفريقنا أولمبياد باريس - لأجل ميدالية تونسية.. جوادي يصل لنهائي 1500 متر حرة في السباحة أولمبياد باريس سلة - بفارق 21 نقطة.. أمريكا تواصل استعراض القوة بالفوز على بورتوريكو أولمبياد باريس - كينوين زيهانج تكتب تاريخيا لـ الصين وآسيا.. وتحصد ذهبية تنس السيدات
أخر الأخبار
مباشر الكلاسيكو الودي - ريال مدريد (0)-(0) برشلونة.. إيقاف اللعب ساعة | الدوري الإسباني
السوبر البرتغالي - عودة لا تتكرر من بورتو تقوده للقب الـ 24 أمام سبورتنج لشبونة ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل الكلاسيكو - فينيسيوس ورودريجو على الدكة.. وخط وسط كتالوني ناشئ ساعة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - راحة لنبيل عماد.. وتعليمات خاصة لشيكابالا ساعة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - ليست جمهورية دومينيكان.. ثيا لافوند تحقق ميدالية أولى في تاريخ دومينيكا 2 ساعة | باريس 2024
خبر في الجول - سيراميكا يوافق على انتقال إيبوكا للدوري الليبي 3 ساعة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - ميكالي: لا نعرف مدى قوة إصابة زيزو 3 ساعة | الكرة المصرية
أولمبياد باريس - تعدادها 179 ألف.. ألفريد تحقق ميدالية أولى في تاريخ سانت لوسيا 3 ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 2 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 3 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ 4 مدير منتخب مصر الأولمبي يكشف طبيعة إصابة زيزو