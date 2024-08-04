أولمبياد باريس - ليست جمهورية دومينيكان.. ثيا لافوند تحقق ميدالية أولى في تاريخ دومينيكا

حققت ثيا لافوند أول ميدالية أولمبية في تاريخ دومينيكا بالتفوق في منافسات الوثب الثلاثي سيدات بأولمبياد باريس 2024.

وتشارك دومينيكا ببعثة مكونة من 4 أفراد في أولمبياد باريس 2024 بواقع 2 في السباحة و2 في ألعاب القوى.

وحققت ثيا الميدالية الذهبية بفضل قفزة ارتفاعها 15.02 مترا متفوقة على الجامايكية شانيكيا ريكيتس والأمريكية جاسمين مور.

ودومينيكا جزيرة في بحر الكاريبي بالقرب من قارة أمريكا الشمالية وهي أصغر جزيرة في جزر الأنتيل الصغرى.

وتبلغ مساحة دومينيكا 750 كيلومتر مربع، ويصل عدد سكانها 73 ألف نسمة.

وتبتعد جزيرة دومينيكا عن جمهورية الدومينيكان 1004 كيلومتر، وهو ما يعني أنهما دولتين منفصلتين.

وقالت لافوند عقب التتويج بالذهبية: "هذا يفوق أغرب أحلامي، نقول دائما أن الأمر يستحق قفزة واحدة، القفزة الثانية في الأولمبياد كانت الأفضل وهي ما جعلتني أفضل".

وأضافت "الأمطار كانت في صالحي، فقط هطل بعدما انتهيت من قفزتي الثانية، أشكر الله على مساعدته لي".

وأكملت "كوني من دومينيكا شرف، وتمثيل بلد يضم 70 ألف فقط وأحصد أول ميدالية وتكون ذهبية، يا له من شرف".

وشاركت دومينيكا لأول مرة في الأولمبياد في أتلانتا 1996 ببعثة قوامها 6 لاعبين، ثم تقلص العدد في سيدني لـ 4 وأصبح 2 بدءا من أثينا 2004 وحتى طوكيو 2020.