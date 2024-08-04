خبر في الجول - سيراميكا يوافق على انتقال إيبوكا للدوري الليبي
الأحد، 04 أغسطس 2024 - 00:29
كتب : عمرو نبيل
وافق سيراميكا كليوباترا على انتقال مهاجمه جون إيبوكا لصفوف أهلي طرابلس الليبي.
جون إيبوكا
النادي : سيراميكا كليوباترا
وحسبما علم FilGoal.com فإن إيبوكا سينضم للدوري الليبي في صفقة انتقال نهائي.
وسبق أن كشف FilGoal.com من قبل أن أهلي طرابلس نافس السويحلي لضم الهداف النيجيري. (طالع التفاصيل)
وسبق لإيبوكا اللعب في أهلي طرابلس على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي.
جون إيبوكا تألق رفقة إنبي منذ عام 2020 مقدما أداء رائعا، جذب أنظار الجماهير المصرية إليه.
وسجل مع الفريق البترولي 25 هدفا وصنع 6 في 67 مباراة.
وانضم مطلع موسم 2023-24 لسيراميكا وشارك في 48 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 3.
وشارك إيبوكا الموسم الجاري في 35 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 2.
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