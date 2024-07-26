خبر في الجول - عرضان لـ إيبوكا من الدوري الليبي.. وسيراميكا ينتظر قرار الرمادي

الجمعة، 26 يوليه 2024 - 14:50

كتب : عمرو نبيل

هدف جون إيبوكا مع سيراميكا كليوباترا أمام المصري

تلقى المهاجم النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا عرضين من الدوري الليبي لضمه بداية من الموسم المقبل.

وسبق لإيبوكا اللعب في أهلي طرابلس على سبيل الإعارة قبل العودة إلى سيراميكا بداية الموسم الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن السويحلي و أهلي طرابلس يرغبان في ضم جون إيبوكا.

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وينتظر سيراميكا كليوباترا موقف أيمن الرمادي مدرب الفريق قبل الرد على العرضين.

وكان المهاجم النيجيري ضمن اللاعبين المرشحين للانتقال للزمالك في وقت سابق.

جون إيبوكا تألق رفقة إنبي منذ عام 2020 مقدما أداء رائعا، جذب أنظار الجماهير المصرية إليه.

المهاجم النيجيري انضم إلى صفوف سيراميكا كليوباترا بداية الموسم الماضي قادما من إنبي في صفقة كلفت سيراميكا انتقال أحمد أمين "قفة"، وجوزيف أتولي لاعبا الفريق، بجانب مبلغ مالي.

ولعب إيبوكا إجمالا 46 مباراة مع سيراميكا كليوباترا سجل فيهم 9 هدفا وصنع 3 آخرين.

إيبوكا سيراميكا كليوباترا
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