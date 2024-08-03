أولمبياد باريس - لأجل ميدالية تونسية.. جوادي يصل لنهائي 1500 متر حرة في السباحة

السبت، 03 أغسطس 2024 - 22:22

كتب : FilGoal

أحمد جوادي - سباحة

تأهل التونسي أحمد جوادي لنهائي السباحة 1500 متر حرة ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.

وحصل جوادي على المركز الأول في السباق الرابع بوقت زمنه 14 دقيقة 44 ثانية و20 جزء من الثانية.

واحتل التونسي المركز الثالث في الترتيب العام قبل المشاركة في النهائي.

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وسيقام نهائي سباق 1500 متر حرة غدا الأحد في السابعة والنصف مساءً.

يذكر أن مروان القماش لاعب مصر انسحب من المشاركة في السباق بسبب الإصابة. (طالع التفاصيل)

ويأمل جوادي حصد الميدالية ثانية لتونس في باريس 2024 بعد فارس فرجاني الذي فاز بفضية سلاح السابر.

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وتمتلك تونس 16 ميدالية متنوعة في الأولمبياد من بينها 4 في السباحة.

وحقق أسامة الملولي 3 ميداليات بواقع ذهبية في بكين 2008 في سباق 1500 متر حرة، وذهبية لندن 2012 في ماراثون 10 آلاف كيلومتر، وبرونزية في لندن 2012 في سباق 1500 متر حرة.

كما حقق أحمد حفناوي الذهبية في طوكيو 2020 بسباق 400 متر حرة.

أحمد جوادي - سباحة سباحة تونس
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