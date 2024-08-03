خبر في الجول - الوداد يستهدف ضم الكرتي.. وخطوة من بيراميدز

السبت، 03 أغسطس 2024 - 21:34

كتب : عمرو نبيل

وليد الكرتي - بيراميدز

وليد الكرتي الوداد بيراميدز الدوري المصري
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