خبر في الجول - الوداد يستهدف ضم الكرتي.. وخطوة من بيراميدز

مران الزمالك - راحة لنبيل عماد.. وتعليمات خاصة لشيكابالا

خبر في الجول - سيراميكا يوافق على انتقال إيبوكا للدوري الليبي

وكيله: جمال الشماخ لا يتدرب لرغبته في الانتقال إلى الأهلي.. وهذا موقف ناديه

غياب كهربا والشناوي وعبد المنعم.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

خبر في الجول – المقاولون يتلقى عرضين من الاتحاد والمحلة لضم محمد عنتر

تغريم زد وإيقاف مدربه.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 32

تمهيدا لإمكانية انتقاله.. أنس وائل ناشئ الزمالك يبدأ المعايشة في ألمانيا

خبر في الجول – بعد رفض العرض الأول.. الأهلي يخطر نيس بسعر بيع عبد المنعم