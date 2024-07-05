تقرير مغربي: الكرتي ورضا سليم يرحبان بالانتقال إلى الوداد

الجمعة، 05 يوليه 2024 - 15:08

كتب : FilGoal

احتفال رضا سليم بهدف الأهلي أمام المصري

دخل نادي الوداد في مفاوضات مع الأهلي وبيراميدز لضم الثنائي المغربي رضا سليم ووليد الكرتي.

ويمتد تعاقد رضا سليم مع الأهلي لمدة 3 سنوات، يفما ينتهي تعاقد الكرتي مع بيراميدز بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب موقع البطولة المغربي، فإن الوداد دخل في مفاوضات مع الأهلي وبيراميدز للتعاقد مع الثنائي رضا سليم ووليد الكرتي.

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وأوضح التقرير ذاته أن اللاعبان رحبا بالعرض المغربي، ولكن المفاوضات تشهد صعوبات بسبب المقابل المادي ومن المقرر حسمها خلال الأيام المقبلة".

وسبق للكرتي اللعب في صفوف الوداد وحصل مع الفريق على دوري أبطال إفريقيا قبل انتقاله إلى بيراميدز.

ولعب الكرتي 115 مباراة مع بيراميدز وسجل 14 هدفا وصنع 23 في جميع المسابقات.

فيما انتقل رضا سليم من الجيش الملكي إلى الأهلي بداية الموسم الجاري ولعب 25 مباراة وسجل 5 أهداف.

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