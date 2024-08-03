عاد إلى حيث ما بدأ.. حمدو ينضم إلى أهلي طرابلس

السبت، 03 أغسطس 2024 - 19:10

كتب : FilGoal

حمدو الهوني - الترجي التونسي - كأس العالم للأندية

أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي التعاقد مع حمدو الهوني بعد نهاية تعاقده مع الوداد المغربي.

وعاد الهوني إلى ناديه الأول الذي بدأ معه كرة القدم قبل أن يحترف في البرتغال ويتنقل بين عدة أندية قبل أن يستقر عدة سنوات في الترجي التونسي.

ثم انتقل الجناح الليبي إلى الوداد المغربي في 2023 ولعب مع الفريق الأحمر والأبيض لمدة موسم.

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قبل أن ينتهي تعاقده ويعود من جديد إلى نادية الأول أهلي طرابلس الليبي.

الهوني البالغ من العمر 30 عاما تألق مع الترجي بشدة في الفترة من 2019 وحتى 2023.

وفاز مع الفريق التونسي بدوري أبطال إفريقيا مرة وشارك معه في كأس العالم للأندية.

حمو الهوني أهلي طرابلس الوداد المغربي
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