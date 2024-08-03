نيوكاسل يبلغ أرسنال بالرد النهائي بشأن بيع إيزاك

السبت، 03 أغسطس 2024 - 18:48

كتب : FilGoal

هدف إيزاك لصالح نيوكاسل ضد مانشستر سيتي

أبلغ نادي نيوكاسل يونايتد نظيره أرسنال بالرد النهائي بشأن إمكانية بيع مهاجمه السويدي ألكساندر إيزاك في الصيف الجاري.

وذكرت صحيفة "ذا إنديبندنت" الإنجليزية أن نيوكاسل أبلغ أرسنال أن إيزاك ليس للبيع في الصيف الجاري.

يأتي ذلك بعدما استفسر أرسنال من نيوكاسل عن إمكانية التعاقد مع إيزاك لدعم خط هجومه في الموسم المقبل.

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وليس أرسنال فقط المهتم بضم إيزاك، لكن تشير التقارير الصحفية إلى رغبة تشيلسي في التعاقد مع اللاعب.

وتشير التقارير إلى أن نيوكاسل سيطلب ما لا يقل عن 110 مليون جنيه إسترليني من أجل بيع إيزاك.

إيزاك البالغ من العمر 24 عاما لعب مع نيوكاسل 67 مباراة سجل خلالها 35 هدفا في مختلف البطولات.

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