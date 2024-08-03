أولمبياد باريس - رسالة من محمد النني بعد تأهل مصر لنصف النهائي

السبت، 03 أغسطس 2024 - 14:56

كتب : FilGoal

محمد النني ضد دييجو جوميز في لقاء مصر الأولمبي مع باراجواي

علق محمد النني لاعب منتخب مصر الأولمبي على تأهل فريقه لنصف نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

وتأهل منتخب مصر إلى دور نصف النهائي بعد الفوز على باروجواي بركلات الترجيح.

الوقت الأصلي للمباراة كان قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

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وكتب النني عبر حسابه على موقع إكس: "إلى نصف النهائي، الحمد لله على التأهل، كامل تركيزنا حاليا على الخطوة المقبلة وهي الأهم إن شاء الله دعواتكم".

وسيلعب منتخب مصر في دور نصف النهائي مع فرنسا صاحبة الأرض.

النني يتواجد ضمن اسمين اختارهم روجيرو ميكالي مدرب مصر للمشاركة فوق السن.

وكان منتخب فرنسا قد تأهل إلى نصق النهائي بعد الفوز على الأرجنتين بهدف دون مقابل.

محمد النني منتخب مصر الأولمبي
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