أولمبياد باريس - رسالة من محمد النني بعد تأهل مصر لنصف النهائي

علق محمد النني لاعب منتخب مصر الأولمبي على تأهل فريقه لنصف نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

وتأهل منتخب مصر إلى دور نصف النهائي بعد الفوز على باروجواي بركلات الترجيح.

الوقت الأصلي للمباراة كان قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكتب النني عبر حسابه على موقع إكس: "إلى نصف النهائي، الحمد لله على التأهل، كامل تركيزنا حاليا على الخطوة المقبلة وهي الأهم إن شاء الله دعواتكم".

To the semi final الحمد لله على التأهل. كل تركيزنا دلوقتي في الخطوة الجاية وهي الأهم ان شاء الله. دعواتكم معانا 🇪🇬❤️ pic.twitter.com/3JzfJ1Xdah — Mohamed ELNeny (@ElNennY) August 3, 2024

وسيلعب منتخب مصر في دور نصف النهائي مع فرنسا صاحبة الأرض.

النني يتواجد ضمن اسمين اختارهم روجيرو ميكالي مدرب مصر للمشاركة فوق السن.

وكان منتخب فرنسا قد تأهل إلى نصق النهائي بعد الفوز على الأرجنتين بهدف دون مقابل.