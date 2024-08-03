أولمبياد باريس - منافسة إيمان المقبلة: لا أعتقد أن هذا عادلا.. وسأفعل ما بوسعي للفوز

وصفت الملاكمة البلجيكية آنا لوكا هاموري المواجهة المرتقبة ضد الجزائرية إيمان خليف بأنها "ليست عادلة".

وستخوض الملاكمة البالغة 23 عاما اليوم السبت مواجهة قوية في ربع النهائي ضد الجزائرية إيمان خليف.

وكتبت هاموري عبر حسابها: "في رأيي المتواضع، لا أعتقد أن هذا عادلا بمواجهة هذه المتسابقة في منافسات السيدات".

وأضافت "لكن لا أشتت نفسي بذلك الآن، لا أستطيع تغيير ذلك، هذه هي الحياة".

وأكملت "أستطيع أن أعد بشيء واحد، سأفعل ما بوسعي للفوز وسأقاتل حيثما أستطيع".

وتأتي تصريحات البلجيكية رغم إصدار اللجنة الأولمبية الدولية بيانا أنصفت من خلاله الملاكمة الجزائرية وأدانت الاتحاد الدولي للعبة. (طالع التفاصيل)

وانتصرت إيمان في ثمن النهائي على الإيطالية بعد انسحابها عقب 46 ثانية فقط.

وسبق أن تقدمت الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني بالاعتذار للجزائرية إيمان خليف بعد الجدل الذي دار أمس في المنافسات خلال أولمبياد باريس 2024.

وقالت أنجيلا في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت": "كل هذا الجدل يحزنني، آسفة لها أيضا، إذا قالت اللجنة الأولمبية إنه بإمكانها القتال، سأحترم القرار".