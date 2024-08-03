أولمبياد باريس - منافسة إيمان المقبلة: لا أعتقد أن هذا عادلا.. وسأفعل ما بوسعي للفوز

السبت، 03 أغسطس 2024 - 01:44

كتب : FilGoal

آنا لوكا هاموري

وصفت الملاكمة البلجيكية آنا لوكا هاموري المواجهة المرتقبة ضد الجزائرية إيمان خليف بأنها "ليست عادلة".

وستخوض الملاكمة البالغة 23 عاما اليوم السبت مواجهة قوية في ربع النهائي ضد الجزائرية إيمان خليف.

وكتبت هاموري عبر حسابها: "في رأيي المتواضع، لا أعتقد أن هذا عادلا بمواجهة هذه المتسابقة في منافسات السيدات".

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وأضافت "لكن لا أشتت نفسي بذلك الآن، لا أستطيع تغيير ذلك، هذه هي الحياة".

وأكملت "أستطيع أن أعد بشيء واحد، سأفعل ما بوسعي للفوز وسأقاتل حيثما أستطيع".

Hungary's Anna Luca Hamori to face Imane Khelif amidst gender debate at Paris Olympics | Marca

وتأتي تصريحات البلجيكية رغم إصدار اللجنة الأولمبية الدولية بيانا أنصفت من خلاله الملاكمة الجزائرية وأدانت الاتحاد الدولي للعبة. (طالع التفاصيل)

وانتصرت إيمان في ثمن النهائي على الإيطالية بعد انسحابها عقب 46 ثانية فقط.

وسبق أن تقدمت الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني بالاعتذار للجزائرية إيمان خليف بعد الجدل الذي دار أمس في المنافسات خلال أولمبياد باريس 2024.

وقالت أنجيلا في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت": "كل هذا الجدل يحزنني، آسفة لها أيضا، إذا قالت اللجنة الأولمبية إنه بإمكانها القتال، سأحترم القرار".

وأضافت "قرار عدم المصافحة لم أكن أنوي فعله، أريد الاعتذار لها ولكل شخص، كنت غاضبة لأن مشواري انتهى في الأولمبياد".

وأتمت إنها إذا قابلت إيمان "ستحتضنها".

ماذا حدث؟

حسمت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تأهلها إلى ربع نهائي منافسات وزن 66 كجم، بعد انسحاب الإيطالية أنجيلا كاريني عقب 46 ثانية فقط.

وجاءت مشاركة إيمان خليف بعد الكثير من الجدل بسبب مطالبات باستبعادها لعدم استيفاء معايير الأهلية الجنسية.

ومنحت اللجنة الأولمبية الدولية الضوء الأخضر لمشاركة إيمان خليف بصورة طبيعية.

واعترضت اللاعبة الإيطالية على المواجهة بسبب عدم التكافؤ وتحدثت عن شعورها بعدم وجود عدالة.

وكانت خليف قد اُستبعدت من منافسات بطولة العالم في 2023 بسبب فشلها في اختبار الأهلية الجنسية.

ورفضت اللاعبة الإيطالية مصافحة إيمان خليف عقب نهاية المباراة.

ولا تعد هذه هي المشاركة الأولى لإيمان خليف في الأولمبياد إذ تواجدت في نسخة طوكيو 2020.

آنا لوكا هاموري الجزائرية إيمان خليف ملاكمة أولمبياد باريس باريس 2024
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