رئيس اتحاد ألعاب القوى يهاجم مصطفى الجمل: لديه إصابة مزمنة.. وهذا مستواه

هاجم سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى، اللاعب مصطفى الجمل لاعب مصر في رمي المطرقة الذي شارك في منافسات رمي بأولمبياد باريس 2024.

وبعد نهاية مشاركته كشف الجمل أن لعب بدون مدرب لمدة قاربت على العام. (طالع التفاصيل)

وقال سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى عبر أون تايم سبورتس: "وفرنا لمصطفى الجمل مدربا ورفض التدرب معه بحجة أنه لا يريد التدرب تحت قيادة مدرب آخر حتى لا يتغير أداءه ويتراجع مستواه".

وأضاف "كان لديه مدرب العام الماضي وشارك في معسكرين بجنوب إفريقيا وفرنسا قبل بطولة العالم في بودابست (المجر) والنتائج لم تتغير دون أي فارق، وهي التي تحققت من قبل أيضا في أولمبياد طوكيو 2020 ولندن 2012".

وأكمل "مصطفى الجمل تأهل عن طريق التصنيف الإفريقي، لكن لم نصرّح إننا سنحصد ميدالية أو أنه سيصل للأدوار النهائية، حصد بطولة إفريقيا وذهبية دورة الألعاب الإفريقية بنفس المستوى الذي شارك فيه بالأولمبياد".

وأوضح "اللاعب لديه إصابة مزمنة في الركبة منذ سنوات، وكل فترة يتم حقنه من أجل المشاركة في المسابقات، ولم يكن ليحقق أي ميدالية في الأولمبياد".

وتابع "هو عمره 36 عاما الآن، وحقق نتيجة جيدة في بطولة قارات منذ 10 سنوات والتي تمت بمشاركة 10 لاعبين فقط".

وواصل "لدينا 6 لاعبين أولمبيين، من بينهم 2 كبار في السن و4 شباب. ونحاول إخراج جيل جديد، وحاليا ليس لدينا مدرب كف لإخراج لاعبين جدد، واستقدمنا مدربا أجنبيا منذ أشهر قليلة".

وردا على إخراج جيل جديد: "هل يوجد مدير فني يدير 24 لعبة، لدينا 24 لعبة مختلفة تحتاج لـ 24 مدير فني، ماذا تقولون؟ والهجوم علينا غير صحيح".

وأتم مشددا "نحن قدمنا كل ما لدينا والوزارة ساعدتنا كثيرا، اللاعب هذا أداءه ولا يستطيع أكثر من ذلك، هو تأهل للأولمبياد وسياسة الدولة أن من يتأهل يسافر".

سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى: مصطفى الجمل لديه إصابة مزمنة و"ده مستواه"#القاهرة_باريس pic.twitter.com/1y6usMeoWz — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 2, 2024

وودع مصطفى الجمل أولمبياد باريس اليوم السبت بعدما أنهى التصفيات في المركز الـ14 من أصل 16 لاعبا.

ويتأهل إلى النهائيات المتسابقين الذين يتواجدون في أول 12 مركز أو حال رمي المطرقة لـ77 مترا.