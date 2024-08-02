رئيس اتحاد ألعاب القوى يهاجم مصطفى الجمل: لديه إصابة مزمنة.. وهذا مستواه

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 21:09

كتب : FilGoal

مصطفى الجمل - رمي المطرقة

هاجم سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى، اللاعب مصطفى الجمل لاعب مصر في رمي المطرقة الذي شارك في منافسات رمي بأولمبياد باريس 2024.

وبعد نهاية مشاركته كشف الجمل أن لعب بدون مدرب لمدة قاربت على العام. (طالع التفاصيل)

وقال سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى عبر أون تايم سبورتس: "وفرنا لمصطفى الجمل مدربا ورفض التدرب معه بحجة أنه لا يريد التدرب تحت قيادة مدرب آخر حتى لا يتغير أداءه ويتراجع مستواه".

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وأضاف "كان لديه مدرب العام الماضي وشارك في معسكرين بجنوب إفريقيا وفرنسا قبل بطولة العالم في بودابست (المجر) والنتائج لم تتغير دون أي فارق، وهي التي تحققت من قبل أيضا في أولمبياد طوكيو 2020 ولندن 2012".

وأكمل "مصطفى الجمل تأهل عن طريق التصنيف الإفريقي، لكن لم نصرّح إننا سنحصد ميدالية أو أنه سيصل للأدوار النهائية، حصد بطولة إفريقيا وذهبية دورة الألعاب الإفريقية بنفس المستوى الذي شارك فيه بالأولمبياد".

وأوضح "اللاعب لديه إصابة مزمنة في الركبة منذ سنوات، وكل فترة يتم حقنه من أجل المشاركة في المسابقات، ولم يكن ليحقق أي ميدالية في الأولمبياد".

وتابع "هو عمره 36 عاما الآن، وحقق نتيجة جيدة في بطولة قارات منذ 10 سنوات والتي تمت بمشاركة 10 لاعبين فقط".

وواصل "لدينا 6 لاعبين أولمبيين، من بينهم 2 كبار في السن و4 شباب. ونحاول إخراج جيل جديد، وحاليا ليس لدينا مدرب كف لإخراج لاعبين جدد، واستقدمنا مدربا أجنبيا منذ أشهر قليلة".

وردا على إخراج جيل جديد: "هل يوجد مدير فني يدير 24 لعبة، لدينا 24 لعبة مختلفة تحتاج لـ 24 مدير فني، ماذا تقولون؟ والهجوم علينا غير صحيح".

وأتم مشددا "نحن قدمنا كل ما لدينا والوزارة ساعدتنا كثيرا، اللاعب هذا أداءه ولا يستطيع أكثر من ذلك، هو تأهل للأولمبياد وسياسة الدولة أن من يتأهل يسافر".

وودع مصطفى الجمل أولمبياد باريس اليوم السبت بعدما أنهى التصفيات في المركز الـ14 من أصل 16 لاعبا.

ويتأهل إلى النهائيات المتسابقين الذين يتواجدون في أول 12 مركز أو حال رمي المطرقة لـ77 مترا.

وجاءت نتائج مصطفى الجمل في ثلاث محاولات حصل عليها كالتالي:

محاولة أولى في رمي المطرقة والتي وصلت لمسافة 68.12 مترا.

محاولة ثانية ناجحة في رمي المطرقة والتي وصلت لمسافة 68.65 مترا.

محاولة ثالثة ناجحة في رمي المطرقة والتي وصلت لمسافة 70.09 متر.

وأصبح متوسط رمي المطرقة لدى اللاعب المصري هو 70.09 متر في النهاية ليحتل المركز الـ14 من أصل 16 لاعبا.

وقال مصطفى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عقب نهاية المنافسات الخاصة به: "أنا أنهيت الآن المباراة الخاصة بي أشكر كل من دعمني بسخرية وبمداعبة وما قيل في التعليقات وأشكر كل من دعمني بكلمة".

وكشف "أحب أن أقول معلومة أنا من شهر نوفمبر 2023 وحتى الأولمبياد ألعب بدون مدرب".

وتابع "أنا لم أتأهل إلى الأولمبياد صدقة أنا تأهلت بسبب تصنيفي أنا في المركز الـ15 من أصل 32، أتيت إلى هنا بفضل المولى عز وجل وذراعي".

وأضاف "أنا ليس معي مدرب لعام ولا يوجد دعم ولا أريد أقول كلمة دعم كي لا يغضب الناس مني، الدعم الذي حصلت عليه غير كافي هو دعم يكفي بطولة الجمهورية فقط لا يكفي بطولة عربية أو إفريقية".

وأردف لاعب مصر في رمي المطرقة "ومع ذلك في الموسم حصلت على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية في غانا وذهبية بطولة إفريقيا وكانت الذهبية الوحيدة في ألعاب القوى وفي رمي المطرقة".

وأتم مصطفى الجمل حديثه "أحب أن أقول رسالة إنني لم أقصر وليس معي مدرب وليس لدي أي دعم يكفي سوى لبطولة الجمهورية وقيسوا على ذلك كلمة دعم ماذا تعني".

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