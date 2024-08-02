ليكيب: فرصة دوري الأبطال؟ شتوتجارت يراقب مصطفى محمد

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 20:54

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - نيس - الصور من موقع النادي

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي شتوتجارت الألماني بضم مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.

ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن المهاجم البالغ من العمر 26 عاما أحد الأسماء المرشحة في بحث شتوتجارت عن مهاجم.

ويرغب شتوتجارت في تعويض رحيل هدافه الغيني سيرهو جيراسي إلى بوروسيا دورتموند مقابل 18 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
هداف الدوري الإسباني ينتقل إلى روما خبر في الجول - عقبة كبرى وحلها.. كواليس مفاوضات الزمالك مع بنشرقي أصبح الأغلى في تاريخ النادي.. فولام يعلن التعاقد مع سميث رو "أخيرا تلقيت أخبارا جيدة".. بوتيوس يعلن تعافيه من السرطان للمرة الثانية خلال عامين

وتضم قائمة المرشحين البلال توريه مهاجم أتالانتا الإيطالي وأرنو كاليمويندو مهاجم رين الفرنسي.

تقرير "ليكيب" كشف أيضا عن تواصل تم بين شتوتجارت وبين الدائرة المحيطة بمصطفى محمد.

ويشارك شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثاني في الدوري الألماني برصيد 73 نقطة، خلف البطل باير ليفركوزن.

وانضم مصطفى محمد إلى نانت معارا من جالاتا سراي التركي في 2022.

ثم فعل النادي الفرنسي بند الشراء مقابل 6 مليون يورو في العام الماضي.

ويمتد عقد المهاجم المصري مع نانت حتى صيف 2027.

وسجل مصطفى 19 هدفا وصنع 7 في 80 مباراة مع نانت.

مصطفى محمد الدوري الفرنسي الدوري الألماني شتوتجارت
نرشح لكم
أصبح الأغلى في تاريخ النادي.. فولام يعلن التعاقد مع سميث رو "أخيرا تلقيت أخبارا جيدة".. بوتيوس يعلن تعافيه من السرطان للمرة الثانية خلال عامين كريستال بالاس يعلن التعاقد مع إسماعيلا سار سكاي: انهيار انتقال أديمي إلى يوفنتوس بعد 8 أعوام.. ماندي يعود إلى فرنسا من بوابة ليل رومانو: سولانكي يدخل قائمة اهتمامات توتنام.. وموقف بورنموث ذا أثلتيك: يونايتد يقدم عرضا جديدا لـ بايرن للتعاقد مع مزراوي ودي ليخت BBC: اتفاق بين أتليتكو مدريد وتشيلسي لضم جالاجر.. وقرار اللاعب
أخر الأخبار
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام إنبي والقنوات الناقلة 8 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - توصية لتقديم موعد مباراة الزمالك المقبلة لتعارضها مع لقاء مصر الأولمبي 9 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - تعرف على 6 لاعبين مهددين بالغياب عن منتخب مصر في مباراة الميدالية 15 دقيقة | باريس 2024
الزحف نحو الثالث.. الزمالك يهزم الجونة ويمد أمد صراع الهبوط 20 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - الدبيس: لعبنا حتى آخر دقيقة كعادة المصريين 28 دقيقة | باريس 2024
مصطفى سعد: سنقاتل لتحقيق المزيد في أولمبياد باريس 33 دقيقة | باريس 2024
أمجاد يا عرب.. مصر "تقتل" باراجواي وتكتب تأهلا تاريخيا لنصف نهائي الأولمبياد 47 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - الثنائي مصطفى ومجدي يودع منافسات رمي الجلة ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 3 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 4 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ