ليكيب: فرصة دوري الأبطال؟ شتوتجارت يراقب مصطفى محمد

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي شتوتجارت الألماني بضم مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.

ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن المهاجم البالغ من العمر 26 عاما أحد الأسماء المرشحة في بحث شتوتجارت عن مهاجم.

ويرغب شتوتجارت في تعويض رحيل هدافه الغيني سيرهو جيراسي إلى بوروسيا دورتموند مقابل 18 مليون يورو.

وتضم قائمة المرشحين البلال توريه مهاجم أتالانتا الإيطالي وأرنو كاليمويندو مهاجم رين الفرنسي.

تقرير "ليكيب" كشف أيضا عن تواصل تم بين شتوتجارت وبين الدائرة المحيطة بمصطفى محمد.

ويشارك شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثاني في الدوري الألماني برصيد 73 نقطة، خلف البطل باير ليفركوزن.

وانضم مصطفى محمد إلى نانت معارا من جالاتا سراي التركي في 2022.

ثم فعل النادي الفرنسي بند الشراء مقابل 6 مليون يورو في العام الماضي.

ويمتد عقد المهاجم المصري مع نانت حتى صيف 2027.

وسجل مصطفى 19 هدفا وصنع 7 في 80 مباراة مع نانت.