تشكيل منتخب مصر الأولمبي – صابر أساسي لأول مرة.. وكوكا ظهير أيسر ضد باراجواي

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 18:34

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر الأولمبي ضد إسبانيا - إبراهيم عادل

دخل محمود صابر لتشكيل منتخب مصر الأولمبي الأساسي لأول مرة، فيما سيبدأ أحمد نبيل "كوكا" كظهير أيسر.

أعلن روجيريو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي، تشكيل فريقه لمواجهة باراجواي في ربع نهائي منافسات كرة القدم لأولمبياد باريس 2024.

تشكيل منتخب مصر شهد تعديلا وحيدا على تشكيل لقاء إسبانيا، إذ دخل محمود صابر في التشكيل الأساسي لأول مرة، وذلك بعدما سجل حضوره الأول أمام إسبانيا كبديل عقب انتهاء مباراتي الإيقاف بسبب الطرد في نهائي أمم إفريقيا.

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من جهة أخرى، سيدأ كوكا كظهير أيسر بدلا من كريم الدبيس الذي سيتواجد على مقاعد البدلاء.

ويستمر أسامة فيصل في قيادة الهجوم بجانب إبراهيم عادل، وأحمد مصطفى "زيزو".

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي كالتالي:

حارس: حمزة علاء.

الدفاع: أحمد عيد – عمر فايد – حسام عبد المجيد – أحمد نبيل "كوكا".

الوسط: محمد شحاتة – محمد النني – محمود صابر.

الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" – أسامة فيصل – إبراهيم عادل.

من جهة أخرى، يتواجد 7 لاعبين على مقاعد البدلاء، هم:

حارس: علي الجابري.

الدفاع: محمد طارق – كريم الدبيس.

الوسط: زياد كمال – مصطفى سعد – أحمد عاطف "قطة".

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن.

للتعرف على تشكيل باراجواي من هنا

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