أولمبياد باريس – الكشف عن تشكيل باراجواي لملاقاة مصر قبل يوم على المباراة

كشف كارلوس جارا ساجوير المدير الفني لمنتخب باراجواي الأولمبي عن تشكيل فريقه لملاقاة مصر غدا الجمعة.

ويلتقي منتخب مصر مع باراجواي في ملعب فيلودروم في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

وأوضح مدرب باراجواي أنه سيعتمد على آنخيل لوكينا في الوسط الدفاعي ليكون شراكة قوية رفقة ماركوس جوميز ووايلدر فييرا.

وأمام ذلك الثلاثي سيتواجد الثنائي جوليو إنسيسو لاعب برايتون الإنجليزي في التشكيل وبجواره دييجو جوميز، على أن يتحرك المهاجم مارسيلو بيريز بحرية أكبر.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: روبرتو جاتيتو

في الدفاع: دانييل ريفاس- رونالدو دي خيسوس- فابيان بالبوينا- آلان نونيز

في الوسط الدفاعي: آنخيل لوكينا- ماركوس جوميز- وايلدر فييرا

في الوسط الهجومي: دييجو جوميز- جوليو إنسيسو

في الهجوم: مارسيلو بيريز

وسيغيب عن باراجواي في المباراة كل من مارسيلو فيرنانديز وجوستافو كاباييرو بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وتأهل منتخب مصر لربع النهائي متصدرا للمجموعة الثالثة على حساب إسبانيا.

فيما احتل منتخب باراجواي وصافة المجموعة الرابعة.

وستقام المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.