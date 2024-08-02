BBC: اتفاق بين أتليتكو مدريد وتشيلسي لضم جالاجر.. وقرار اللاعب

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 12:03

كتب : FilGoal

كونور جالاجر لاعب تشيلسي

توصل نادي أتليتكو مدريد إلى اتفاق مع نظيره تشيلسي لضم كونور جالاجر لاعب الفريق خلال فترة الانقالات الصيفية الحالية.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، فإن النادي الإسباني أتم اتفاقه مع تشيلسي لضم لاعب الوسط الإنجليزي مقابل 33 مليون جنيه استرليني.

ووفقا لبي بي سي فإن النادي الإنجليزي كان يطالب بالحصول على 40 مليون جنيه استرليني، لكن مع المفاوضات وافق على خفض مطالبه.

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وأكد التقرير عدم وجود الضوء الأخضر من جالاجر حتى الآن، لكن من المتوقع بأن يخبر أتليتكو مدريد بقراره النهائي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأفاد التقرير أن قرار اللاعب البالغ من العمر 24 عاما غير واضح حتى الآن.

وحسب التقارير الإخبارية فإن جالاجر رفض تجديد عقده مع تشيلسي لمدة عامين مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وينتهي عقد جالاجر بنهاية الموسم الجديد.

ولعب جالاجر 50 مباراة في جميع البطولات مع تشيلسي الموسم الماضي وسجل 7 أهداف وصنع 9 آخرين.

الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني أتليتكو مدريد كونور جالاجر تشيلسي
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