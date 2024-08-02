بالأسود ويظهر في الدربي لأول مرة.. ليفربول يعلن قميصه الثاني لموسم 2024-2025

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 11:43

كتب : FilGoal

ليفربول ضد ولفرهامبتون

أعلن نادي ليفربول اليوم الجمعة رسميا قميصه الثاني لموسم 2024-2025.

وجاء القميص باللون الأسود بالكامل مع وجود اللون الأخضر على حواف كلا الكمين.

هذا بالإضافة لوجود خطين باللون الأخضر على الكتفين.

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ومن المقرر أن يظهر ليفربول بقميصه الجديد في دربي إنجلترا الودي أمام مانشستر يونايتد.

وستقام المباراة في الرابع من أغسطس الجاري في الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت القاهرة.

وخاض ليفربول وديتين في معسكره التحضيري للموسم الجديد المقام حاليا في أمريكا ضد ريال بيتيس وأرسنال.

وفاز ليفربول على بيتيس بهدف دون رد وبهدفين لهدف على أرسنال.

وسيختتم ليفربول وديات بملاقاة إشبيلية في الـ11 من شهر أغسطس الجاري.

ويبدأ ليفربول مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي خارج ملعبه ضد إبسويتش تاون في 17 أغسطس الجاري.

ليفربول الدوري الإنجليزي
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