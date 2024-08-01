مران مصر الأولمبي - مشاركة جميع اللاعبين قبل لقاء باراجواي

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 20:02

كتب : أحمد الخولي

إبراهيم عادل - مصر الأولمبي - إسبانيا الأولمبي - أولمبياد باريس 2024

أدى لاعبو منتخب مصر الأولمبي تدريبا وحيدا استعدادا لمواجهة باراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

ويلتقي منتخبنا الأولمبي غدا الجمعة الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة بمدينة مرسيليا.

وركز ميكالى المدير الفني خلال التدريبات على بعض الجوانب الخططية خاصة وأن منافس الغد شرس وعنيد..

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واتسم المران بالجدية والروح والحماس والرغبة في مواصلة المسيرة نحو الحلم الأوليمبي. وشارك في المران جميع اللاعبين.

وكانت بعثة المنتخب الأوليمبي قد وصلت أمس الأربعاء من مدينة بوردو عقب فوزه على اسبانيا بهدفين مقابل هدف وسط معنويات عالية.

وسيلتقي منتخب مصر في ربع النهائي مع باراجواي صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

وتقام مباراة ربع النهائي يوم الجمعة المقبل 2 أغسطس في تمام الساعة الثامنة مساء.

في حالة عبور عقبة باراجواي سيلعب الفراعنة في نصف النهائي يوم الاثنين ضد الفائز من لقاء فرنسا والأرجنتين.

في نصف النهائي الآخر سيلعب الفائز من لقاء المغرب وأمريكا ضد الفائز من مواجهة اليابان وإسبانيا.

ويلتقى الفائزان بمباراتي نصف النهائي يوم الجمعة 9 أغسطس في المباراة النهائية.

بينما يلعب الخاسران مباراة الميدالية البرونزية يوم الخميس 8 أغسطس.

أرقام رائعة

وتمكن منتخب مصر الأولمبي من التأهل إلى دور ربع النهائي من أولمبياد باريس 2024، بعدما فاز على إسبانيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وحقق المنتخب تحت قيادة روجيريو ميكالي بعض الأرقام للمرة الأولى وأخرى بالتساوي مع نسخة سابقة.

وللمرة الأولى يتأهل منتخب مصر من مجموعته في الأولمبياد كمتصدر.

وتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، ويأتي منتخب إسبانيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما الدومينيكان ثالثا بنقطتين وأوزبكستان بنقطة واحدة.

وتأهل منتخب الفراعنة للمرة الأولى دون هزيمة في تاريخه.

واستقبلت شباك المنتخب هدف واحد فقط، وهذا لم يتحقق من قبل سوى مرة واحدة في النسخة السابقة.

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