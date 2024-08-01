الإصابة تبعد صفقة مانشستر يونايتد الجديدة لمدة 3 شهور

سيغيب ليني يورو مدافع مانشستر يونايتد الجديد عن الملاعب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، حسب شبكة سكاي سبورتس.

وأصيب يورو في مباراة يونايتد الودية ضد أرسنال بالولايات المتحدة يوم الأحد الماضي.

وأوضح التقرير أن يورو أصيب بكسر في مشط القدم، وسيغيب عن الملاعب لنحو 3 أشهر.

ومن المتوقع أيضا أن يغيب المهاجم راسموس هويلاند عن الملاعب لمدة 6 أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها أمام أرسنال.

وشهدت مباراة يونايتد الودية ضد ريال بيتيس تعرض الثنائي ماركوس راشفورد وأنتوني للإصابة.

الأسبوع الماضي، أعلن مانشستر يونايتد رسميا تعاقده مع المدافع ليني يورو قادما من صفوف ليل.

ووقع اللاعب الفرنسي على عقد يربطه بيونايتد حتى عام 2029 مع إمكانية مد التعاقد لموسم آخر.

ولم يذكر يونايتد قيمة الصفقة بيد أن التقارير الصحفية ذكرت أنها كلفت خزائنه 50 مليون يورو بالإضافة لـ12 مليون أخرى كحوافز.

فيما ذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات ديفيد أورنستين في شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية أن الصفقة تصل تكلفتها الإجمالية لـ70 مليون يورو.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" ذكرت في شهر يونيو الماضي أن المدافع صاحب الـ18 عاما يجذب انتباه ريال مدريد ويونايتد وليفربول وباريس سان جيرمان.

ووصف التقرير آنذاك ريال مدريد بأنه يرى ليني يورو بمثابة "موهبة الأجيال".

ولكن ريال مدريد رأى أن التكلفة الإجمالية للصفقة أصبحت باهظة للاعب يتبقى في تعاقده مع ليل موسما وحيدا فقط.

وكان اللاعب وفقا للتقرير يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد لكنه سئم الانتظار وشعر أن يونايتد بذل الكثير من الجهد لإقناعه بالانضمام إليهم وهو ما حدث في نهاية المطاف.

وخاض يورو مع ليل 60 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

ولم يمثل ليني يورو حتى الآن منتخب فرنسا الأول بيد أنه لعب في مختلف الفئات السنية.

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