أولمبياد باريس - هزيمة ثقيلة لسيدات سلاح الشيش بربع نهائي منافسات الفرق

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 13:54

كتب : محمد سمير

منتخب سيدات سلاح الشيش - مصر

تعرض منتخب سيدات سلاح الشيش لهزيمة ثقيلة في ربع نهائي منافسات الفرق.

وخسر المنتخب المصري أمام إيطاليا المصنف الأول عالميا.

وتلعب سيدات مصر على المراكز الترتيبية من الخامس إلى الثامن.

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ونجح منتخب إيطاليا المصنف الأول عالميا في تحقيق الفوز بنتيجة 45-14.

ويلعب منتخب السيدات مباراته المقبلة أمام بولندا في نصف نهائي المرحلة الترتيبية من الخامس إلى الثامن.

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ويمثل منتخب سيدات مصر كل من يارا الشرقاوي وسارة حسني وملك حمزة.

وتعتبر سارة حسني أصغر لاعبة تمثل مصر في تاريخ أولمبياد باريس بـ 14 عاما وستة أشهر.

وكسرت سارة حسني رقم رانيا علواني القياسي والصامد منذ نسخة برشلونة 92.

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