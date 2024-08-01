أولمبياد باريس - "الظروف المالية لم تساعدنا".. لاعب التجديف يتحدث عن المركز الأخير

تحدث محمد قوطة لاعب زوجي التجديف المصري بأولمبياد باريس عقب تحقيق المركز الأخير في المنافسات.

وحقق الزوجي المصري أحمد خالد ومحمد قوطة المركز السادس عشر والأخير.

وكتب محمد قوطة عبر حسابه الرسمي: "الحمد لله، انتهينا من الأولمبياد.. هذه الجملة حلم لكل رياضي".

وتابع "لكن للأسف لم نظهر بالشكل المميز ولكن مع قلة الإمكانيات والدعم حاربنا لنكون في مكان أفضل".

وشدد قوطة "لم نكن في المركز الأول ونهائي الترتيب كان بعيدا، لكن كان علينا الاستعداد بشكل أفضل".

وكشف لاعب زوجي التجديف المصري "لكن الظروف المالية للاتحاد لم تساعدنا على ذلك".

واختتم لاعب التجديف تصريحاته "الآن لنبدأ خطوة جديدة بهدف جديد".

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من هو محمد قوطة

مواليد 27 فبراير 1997، يشارك في سباق الزوجي بمنافسات التجديف.

يلعب في نادي هيئة بورسعيد بمدينة بورفؤاد.

مازح عبد الخالق البنا الذي تأهل لأخر نسختين من الأولمبياد بمفرده، قبل التصفيات قائلا: "لن تصعد بمفردك هذه المرة" قبل أن ينجح هو وزميله أحمد خالد في التأهل سويا.

حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة هيئة قناة السويس.

بدأ ممارسة اللعبة وعمره 17 عاما عن طريق عمه أحمد قوطة مددرب التجديف واستمر معه لمدة عامين قبل الانتقال لنادي بورفؤاد.

انضم لمنتخب مصر في 2016 وانطلقت رحلته في منافسات الفردي عام 2019.

وكان يستهدف التواجد ضمن أفضل 10 مراكز في الترتيب.

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