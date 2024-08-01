في الظهور الأول لـ إندريك.. ريال مدريد يخسر أول ودياته أمام ميلان

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 11:19

كتب : FilGoal

جماهير ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول

بدأ ريال مدريد مبارياته الودية استعدادا للموسم الجدي بالخسارة أمام ميلان بهدف دون مقابل يوم الخميس في جولته بالولايات المتحدة.

وارتدى لوكا مودريتش شارة قيادة ريال مدريد لأول مرة.

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وسجل صامويل شوكويزي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 55.

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وشهدت المباراة الظهور الأول للبرازيلي إندريك بقميص ريال مدريد، بعد أيام من انضمامه رسميا للفريق.

بجانب ظهور العديد من المواهب الشابة في صفوف ريال مدريد.

إذ يغيب العديد من اللاعبين الدوليين الذين شاركوا في بطولة يورو 2024 مؤخرا.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة غريمه برشلونة وديا يوم الأحد المقبل في الولايات المتحدة.

ويلعب ميلان مباراته الودية المقبلة ضد برشلونة أيضا، وذلك يوم الأربعاء المقبل.

ريال مدريد ميلان إندريك
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