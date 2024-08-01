صلاح لا يرحم شباك أرسنال.. ويقود ليفربول لفوز ودي

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 10:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح

قاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه للفوز وديا على أرسنال بنتيجة 2-1 في مباراة ودية جمعتهما بالولايات المتحدة.

وارتدى الدولي المصري شارة قيادة ليفربول، للمباراة الثالثة على التوالي في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وسجل صلاح الهدف الأول للحمر بعد انطلاقة رائعة من منتصف الملعب.

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فيما أضاف فابيو كارفايو الهدف الثاني بصناعة رائعة من هارفي إليوت الذي صنع الهدف الأول أيضا.

بينما سجل كاي هافيرتز هدف تقليص الفارق لأرسنال.

الأهداف الثلاثة سُجلت في الشوط الأول.

واستبدل الملك المصري في الدقيقة 72.

Photography of Fabio Carvalho and Mo Salah celebrating during Liverpool FC vs Arsenal.

ويستعد ليفربول لملاقاة مانشستر يونايتد وديا يوم الأحد المقبل، قبل أن يواجه إشبيلية يوم 11 أغسطس.

ويبدأ ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة إبسويتش تاون الذي يضم سام مرسي يوم 17 أغسطس الجاري.

بينما يلعب أرسنال ضد باير ليفركوزن وليون وديا يومي 7 و11 أغسطس.

قبل أن يواجه ولفرهامبتون في افتتاح الدوري يوم 17 من الشهر نفسه.

محمد صلاح ليفربول أرسنال
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