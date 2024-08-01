عامر حسين يكشف مفاجأة بشأن النسخة الحالية من كأس مصر

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن مفاجأة تخص النسخة الحالية من كأس مصر وتؤثر على فتح باب القيد للأندية.

ووصلت مسابقة كأس مصر لموسم 2023-24 لدور الـ 32 إذ لم تقم مباريات دور الـ 16 بعد.

وقال عامر حسين عبر قناة ETC: "يشارك في السوبر المصري بطل الدوري والكأس وكأس الرابطة وفريق تحدده الشركة الراعية، ووفقا للائحة إذا لم يتم حسم بطل الكأس سيشارك وصيف الدوري المصري أو الذي يليه في الترتيب".

وعن كأس مصر أجاب أوضح: "فيفا يشترط فتح القيد بعد نهاية مسابقتي الدوري والكأس، وحصلنا على استثناء الموسم الماضي، لن يتم فتح القيد للأندية في الموسم المقبل إلا بعد نهاية مباريات الدوري والكأس للموسم الحالي، ولا أعلم هل سيوافق الاتحاد الدولي على استثناء لنا أو لا".

وشدد "لم يصدر قرار بإلغاء كأس مصر، وقرار الإلغاء يعود للشركة الراعية واتحاد الكرة، وخيار تأجيل مباريات كأس مصر للموسم المقبل أصبح غير متاحا".

وأوضح "إذا أكملنا مسابقة الكأس فلابد من إنهاء المسابقة في نهاية أغسطس الجاري".

وعن موعد إقامة كأس السوبر المصري قال: "من المستحيل إقامة مباريات كأس السوبر المصري بين يومي 4 و7 أكتوبر بسبب تعارضها مع بداية الأجندة الدولية".

وردا على كيف تحددت مواعيد السوبر أجاب قائلا: "لا أعلم".

وواصل "من الممكن أن يتم تقديم المواعيد أو لعب البطولة بعد الأجندة الدولية أو في شهر آخر مناسب، وسيتم العودة للمدير الفني للمنتخب لإيجاد أفضل الحلول".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن اتحاد الكرة يدرس فكرة تقديم موعد السوبر المصري ليقام يوم 1 أكتوبر وينتهي يوم 4 من الشهر ذاته. (طالع التفاصيل)

وتابع "سيتم تعديل مواعيد مباريات بيراميدز في الدوري بسبب تعارضها مع مشاركته في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا ولن يكون هناك مشكلة".

وأتم "سنتواصل مع الزمالك لبحث إمكانية تقديم موعد مباراته ضد الجونة للساعة 5:30 أو 6 مساءً لمنع تعارضها مع المنتخب الأولمبي ضد باراجواي في الأولمبياد".

وسيلتقي منتخب مصر الأولمبي مع باراجواي في الثامنة مساءً يوم الجمعة المقبل، فيما تقام مباراة الزمالك مع الجونة في الثامنة مساءً.