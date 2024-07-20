خبر في الجول - بسبب السوبر الإفريقي والمنتخب.. اتحاد الكرة يدرس تقديم موعد السوبر المصري

يدرس اتحاد الكرة تعديل مواعيد مباريات السوبر المصري للنخبة المقرر إقامته في الإمارات شهر أكتوبر المقبل.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة يدرس فكرة تقديم موعد السوبر المصري ليقام يوم 1 أكتوبر وينتهي يوم 4 من الشهر ذاته.

بدلا من بداية البطولة يوم 4 ونهايتها يوم 7 أكتوبر.

وذلك بسبب موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في السعودية يوم 27 سبتمبر المقبل.

ويرغب اتحاد الكرة في تعديل موعد البطولة حتى يسافر الأهلي والزمالك مباشرة من السعودية بعد السوبر الإفريقي إلى الإمارات، حتى لا يتعرض الفريقين للإجهاد من العودة إلى مصر ثم السفر إلى الإمارات في أيام قليلة.

وأيضا لتعارض موعد نهاية البطولة يوم 7 أكتوبر مع موعد انطلاق معسكر منتخب مصر.

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 7 أكتوبر لمباراتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

وتقام بطولة السوبر المصري للنخبة بنظامها الجديد بمشاركة 4 فرق للعام الثاني على التوالي في الإمارات.

وفاز الأهلي بلقب السوبر المصري في نسخته الماضية بعد الفوز في النهائي على فيوتشر (مودرن سبورت حاليا).

ويشارك في البطولة أبطال الدوري وكأس مصر وكأس الرابطة، والفريق الرابع بالكارت الذهبي من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

ويلعب الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية في السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر في السعودية.