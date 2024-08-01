غزل المحلة يواصل تدعيم صفوفه بضم حسام جريشة

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 00:44

كتب : عمرو نبيل

حسام جريشة - المصري

يواصل نادي غزل المحلة تدعيم صفوفه بضم حسام جريشة قادما من المصري.

وحسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق فإن غزل المحلة قد اتفق مع المصري على ضم اللاعب بشكل نهائي مقابل 4 ملايين جنيه.

وخضع اللاعب منذ أيام للكشف الطبي من أجل إتمام إجراءات الانضمام لغزل المحلة.

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وكان اللاعب قد قضى الموسم الحالي معارا لسموحة من صفوف المصري.

ولعب جريشة 10 مباريات بقميص سموحة حتى الآن خلال فترة الإعارة.

وانضم جريشة للمصري في بداية الموسم الماضي قادما من بروكسي.

ولعب جريشة بقميص المصري 14 مباراة وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.

وأعلن غزل المحلة منذ قليل أيضا ضم أحمد النفراوي من بتروجت لمدة 4 مواسم. (طالع التفاصيل)

وسبق أن أعلن زعيم الفلاحين عن ضم محمد أسامة وحميدو عبدول لاعب ميدياما.

وسيلعب غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل بعد أن نجح في احتلال المركز الثاني بدوري المحترفين.

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