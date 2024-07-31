كما كشف في الجول.. غزل المحلة يعلن ضم النفراوي

أعلن نادي غزل المحلة ضم أحمد النفراوي قادما من بتروجت.

ووقع الحارس على عقد يمتد لمدة 4 سنوات.

وحضر جلسة توقيع اللاعب على عقود انتقاله كل وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم وتامر خليل نائب رئيس النادي وعلي جلال وكيل اللاعب.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق اتفاق اللاعب على الانتقال لزعيم الفلاحين.

النفراوي البـالغ من العمـر 25 عاما لعب للنـادي الأهلي في المراحل السنية المختلفة قبل أن ينضـم لنـادي بتروجت.

ولعب النفراوي مع الفريق الأول لبتروجت منذ 2017 بعد تصعيده من فريق الشباب.

النفراوي لم يكن الحارس الأساسي لبتروجت في الموسم الماضي بسبب تواجد محمد أبو النجا الذي حجز المكان الأساسي.

وصعد كل من غزل المحلة وبتروجت للدوري الممتاز في الموسم المقبل.

وسيلعب غزل المحلة في الدوري الممتاز بعد موسم واحد فقط من هبوطه.

وسبق أن أعلن زعيم الفلاحين عن ضم محمد أسامة وحميدو عبدول لاعب ميدياما.

كما أتمم اتفاقه لضم حسام جريشة قادما من المصري حسبما علم FilGoal.com. (طالع التفاصيل)