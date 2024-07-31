كما كشف في الجول.. غزل المحلة يعلن ضم النفراوي

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 22:08

كتب : عمرو نبيل

أحمد النفراوي

أعلن نادي غزل المحلة ضم أحمد النفراوي قادما من بتروجت.

ووقع الحارس على عقد يمتد لمدة 4 سنوات.

وحضر جلسة توقيع اللاعب على عقود انتقاله كل وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم وتامر خليل نائب رئيس النادي وعلي جلال وكيل اللاعب.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - غزل المحلة يتمم اتفاقه مع المصري على ضم حسام جريشة خبر في الجول – المصري يفاضل بين عرضي غزل المحلة وبتروجت لضم جريشة كما انفرد في الجول.. غزل المحلة يتعاقد مع لاعب ميدياما الغاني خبر في الجول - تمهيدا لانتقاله إلى غزل المحلة.. ظهير ميدياما يصل مصر

وكشف FilGoal.com في وقت سابق اتفاق اللاعب على الانتقال لزعيم الفلاحين.

النفراوي البـالغ من العمـر 25 عاما لعب للنـادي الأهلي في المراحل السنية المختلفة قبل أن ينضـم لنـادي بتروجت.

May be an image of ‎2 people and ‎text that says '‎غزاءمة MΕAΙΛ CENTER عیاد ا الزعيم News Mahalla اقلء PRADA MILANO 6산) غزل المحلة يضم أحمد النفراوي حارس بتروجيت لمدة سنوات في حضور المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم, والمهندس تامر خليل- نائب رئيس النادي والكابتن وائل حبيب مديرإدارة التخطيط والتعاقدات والكابتن عمر سعد مدير شئون اللاعبين وقع اللاعب أحمد لنفراوي حارس مرمن ادي بتروجيت على عق ود انضم امه لنادي غزل لمة لمدة وات, النفراوي البالغ من 25 عاما لعب للنادي الأهلي في المراحل السنية المختلفة قبل أن ينضم لنادي بتروجيت. 1936 FC Mahlla Ει Ghazl‎'‎‎

ولعب النفراوي مع الفريق الأول لبتروجت منذ 2017 بعد تصعيده من فريق الشباب.

النفراوي لم يكن الحارس الأساسي لبتروجت في الموسم الماضي بسبب تواجد محمد أبو النجا الذي حجز المكان الأساسي.

وصعد كل من غزل المحلة وبتروجت للدوري الممتاز في الموسم المقبل.

وسيلعب غزل المحلة في الدوري الممتاز بعد موسم واحد فقط من هبوطه.

وسبق أن أعلن زعيم الفلاحين عن ضم محمد أسامة وحميدو عبدول لاعب ميدياما.

كما أتمم اتفاقه لضم حسام جريشة قادما من المصري حسبما علم FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

أحمد النفراوي غزل المحلة بتروجت
نرشح لكم
أمين عمر يدير مباراة الأهلي والبنك تحكيميا عامر حسين يكشف مفاجأة بشأن النسخة الحالية من كأس مصر غزل المحلة يواصل تدعيم صفوفه بضم حسام جريشة بثنائية كاموني.. زد يخطف فوزا قاتلا من مودرن سبورت في الجول يكشف التفاصيل المالية في تعاقد النني مع الجزيرة الإماراتي غياب ثنائي.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة البنك انتهت الدوري المصري - زد (3)-(2) مودرن سبورت.. فوز قاتل العاشرة بدون فوز.. الاتحاد يتعادل مع إنبي
أخر الأخبار
أمين عمر يدير مباراة الأهلي والبنك تحكيميا 38 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيم حسن: نعامل صلاح كأحد أفراد الجهاز الفني.. وهذا موعد معسكر مصر المقبل 39 دقيقة | منتخب مصر
عامر حسين يكشف مفاجأة بشأن النسخة الحالية من كأس مصر 55 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - بدون نظارات مخصصة أو سدادادت للأذن.. لاعب تركي يحصل على فضية الرماية ساعة | باريس 2024
بسبب اشتباك اللاعبين.. إلغاء مباراة اتحاد جدة وفارينسي ساعة | سعودي في الجول
غزل المحلة يواصل تدعيم صفوفه بضم حسام جريشة ساعة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الخميس 1 أغسطس ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم الخامس لـ البعثة المصرية ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 3 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 4 انتهت أولمبياد باريس - البعثة المصرية.. محمد السيد يحصد البرونزيــــــــــــــة في اليوم الثاني