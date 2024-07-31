في الجول يكشف التفاصيل المالية في تعاقد النني مع الجزيرة الإماراتي

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 23:08

كتب : عمرو نبيل

محمد النني بقميص الجزيرة الإماراتي

حصل محمد النني على مقدم تعاقد من الجزيرة الإماراتي عقب إتمام انتقاله في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد النني

النادي : الجزيرة

الجزيرة

وأعلن الجزيرة ضم النني أمس الثلاثاء في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع أرسنال الإنجليزي.

ويكشف FilGoal.com التفاصيل المالية في تعاقد محمد النني مع الجزيرة الإماراتي.

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سيحصل محمد النني على راتب قدره 3 ملايين دولار في الموسم الواحد مع الجزيرة.

لاعب منتخب مصر حصل على مليون دولار مقدم تعاقد من راتبه كمكافأة توقيع عندما أجرى الكشف الطبي في فرنسا.

ويشارك النني حاليا في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأولمبي.

ولم يكشف النادي الإماراتي عن مدة التعاقد مع اللاعب.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن مفاوضات الجزيرة الإماراتي لضم النني.

(التفاصيل من هنا)

وانضم اللاعب صاحب الـ31 عاما إلى أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير من عام 2016.

وتخللت سنوات النني مع أرسنال إعارة لموسم إلى بيشكتاش التركي في موسم 2019-2020.

وخاض النني مع أرسنال 161 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف وصنع 10 آخرين.

وتوج النني لاعب منتخب مصر مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة والدرع الخيرية مرتين.

محمد النني الدوري المصري
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