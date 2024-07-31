غياب ثنائي.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة البنك

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 22:34

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - إمام عاشور - محمد عبد المنعم - وسام أبو علي

يغيب محمد عبد المنعم وبيرسي تاو ثنائي الأهلي عن لقاء البنك الأهلي في الجولة 32 من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع البنك غدا الخميس في التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

ويتواجد محمد عبد الله لاعب فريق الشباب في القائمة للمباراة الثانية على التوالي.

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ويتواصل غياب طاهر محمد طاهر وعمرو السولية وثلاثي المنتخب الأولمبي بسبب الإصابة.

FilGoal.com يكشف قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

حراسة المرمي: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - محمود الزنفلي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - كريم فؤاد - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - حسين الشحات - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة" - رضا سليم - كريم وليد - محمد عبد الله - أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي - محمود عبد المنعم "كهربا".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة من 28 مباراة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الـ 12 برصيد 34 نقطة.

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