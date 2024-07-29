خبر في الجول - غزل المحلة يتمم اتفاقه مع المصري على ضم حسام جريشة

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 18:50

كتب : عمرو نبيل

حسام جريشة - المصري

أتم غزل المحلة اتفاقه مع المصري لضم لاعبه حسام جريشة بداية من الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن غزل المحلة قد اتفق مع المصري على ضم اللاعب بشكل نهائي مقابل 4 ملايين جنيه.

وخضع اللاعب للكشف الطبي صباح اليوم من أجل إتمام إجراءات الانضمام لغزل المحلة.

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وكان اللاعب قد قضى الموسم الحالي معارا لسموحة من صفوف المصري.

ولعب جريشة 10 مباريات بقميص سموحة حتى الآن خلال فترة الإعارة.

وانضم جريشة للمصري في بداية الموسم الماضي قادما من بروكسي.

ولعب جريشة بقميص المصري 14 مباراة وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.

وسيلعب غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل بعد أن نجح في احتلال المركز الثاني بدوري المحترفين.

حسام جريشة المصري غزل المحلة
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