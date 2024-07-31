رئيس اتحاد السلاح المصري: مدربنا ليس الوحيد الذي يدرب لاعبين من دول مختلفة.. وسأتقدم باستقالتي

أعرب عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح عن استياءه من الهجوم الذي تعرض له منتخب فينسينت إينسنت المدرب الفرنسي لسلاح السيف بعد الخسارة من المنتخب الفرنسي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

واحتل منتخب مصر للسلاح السيف المركز السادس في أولمبياد باريس 2024، بعدما خسر أولا في ربع النهائي من فرنسا بفارق 4 نقاط.

وقال الحسيني في تصريحات صحيفة: "الاتحاد تعاقد مع هذا المدرب للقيادة الفنية للمنتخب المصري خلال المعسكرات الدولية والبطولات فقط وهذا أمر متعارف عليه في رياضة السلاح وهو ليس المدرب الوحيد في العالم الذي يشرف على تدريب لاعبين من دول مختلفة ففي السلاح يكون التدريب من خلال الأكاديميات الخاصة فعلى سبيل المثال أكاديمية كريستين باور تقوم بتدريب 6 من أفضل لاعبي العالم".

وتسائل الحسيني "نحن نعلم أننا سنواجه منتخب فرنسا في أول مباريات الفرق منذ شهر هل كان مطلوب منا أن نقيل المدرب؟ ولماذا لم تمنع فرنسا لاعبيها من التدريب معه؟".

وواصل "من يقومون بمهاجمة الاتحاد لهم أغراض انتخابية ويحاولون دائما مهاجمتنا بسبب الإنجازات التي نحققها ولذلك اترفع في الرد على هؤلاء".

وتابع "هل تدخل المدرب في نتيجة المباراة، المباراة كانت قوية واستطعنا الوصول بالنتيجة إلى 20-11 ثم في الختام كانت النتيجة 40-39 ولكن الضغط النفسي بسبب اللعب وسط تشجيع الجمهور الفرنسي الكبير كان له تأثير سلبي على اداء لاعبينا ولم نوفق في المباراة".

وأردف "المدرب الفرنسي استطاع تحقيق طفرة مع منتخب سلاح السيف على مستوى الفردي والفرق والدليل النتائج التي تحققت مؤخرا وتصنيف اللاعبين الذي ارتفع حيث تملك مصر ثلاثة لاعبين ضمن أفضل 15 لاعبا على العالم".

وأتم الحسيني "مهاجمة المدربين الأجانب أمر سيء للغاية وسيكون له تأثير سلبي على الرياضة المصرية، وسأتقدم باستقالتي فور انتهاء الأولمبياد وهو قرار لا رجعة فيه".

وودع منتخب مصر منافسات فرق سلاح السابر بالخسارة من فرنسا بنتيجة 45-41 بعد مباراة ماراثونية.

ولم يشفع الأداء الجيد من زياد السيسي وتحقيق 19 نقطة بمفرده في تحقيق الفوز.

ويمثل منتخب مصر الثلاثي زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز.

وتقام منافسات الفرق عن طريق 3 مواجهات لكل لاعب أمام 3 لاعبين من الفريق الآخر، ومن يصل إلى 45 نقطة أولا يحسم تأهله.

وكان منتخب مصر متقدما بنتيجة 20-11 عقب نهاية 4 فترات، لعب خلالهم زياد السيسي مرتين.

لمعرفة كافة مواعيد البعثة المصرية في أولمبياد باريس ومتابعة النتائج من هنا

وشهدت الفترة السادسة أسوأ أداء لمنتخب مصر بعد خسارة محمد عامر بنتيجة 10-2 لتصبح النتيجة 30-27 لصالح فرنسا في أول تقدم.

ورغم توسيع فرنسا للفارق إلا أن زياد السيسي في الفترة الثامنة وقبل الأخيرة تألق وقاد المنتخب للتقدم من جديد بنتيجة 40-39.

وكان يكفي منتخب مصر الوصول للنقطة 45 أولا من أجل حصد بطاقة التأهل لنصف النهائي لكن خسر الفراعنة في النهاية 45-41.