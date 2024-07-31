أولمبياد باريس - تحت أنظار زيدان.. عمر عصر يكرر إنجاز طوكيو ويتأهل لربع النهائي

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 17:10

كتب : محمد سمير

عمر عصر - تنس طاولة

نجح عمر عصر بطل تنس الطاولة المصري في التأهل لربع نهائي منافسات فردي رجال بأولمبياد باريس.

وبذلك كرر عصر إنجازه في أولمبياد طوكيو بالتواجد بين أفضل ثمانية لاعبين في العالم.

وشهد اللقاء تواجد زين الدين زيدان أسطورة فرنسا لكرة القدم والذي كان يشاهد المباريات المقامة لثمن نهائي تنس الطاولة.

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وحول عصر تأخره من 0-2 إلى فوز 4-2 ضمن منافسات ثمن النهائي.

وودع الصيني تشوكين وانج المصنف الأول عالميا منافسات فردي رجال تنس الطاولة في مفاجأة من العيار الثقيل.

وكان من المقرر أن يلعب عصر أمام المصنف الأول عالميا في ربع النهائي، لكن الآن سينتظر الفائز بين السويدي ترولس موريجارد وكاو تشينج جوي.

وتقام منافسات ربع النهائي غدا الخميس.

ويسعى عمر عصر لتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول للمربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخ مصر.

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من هو عمر عصر

صاحب أفضل إنجاز مصري وإفريقي في تنس الطاولة بالأولمبياد بالحصول على المركز الخامس في طوكيو 2020، والذي وصفه بـ "الصدفة".

عصر ثاني لاعب إفريقي وأول عربي يصل لربع نهائي بطولة العالم.

بدأ ممارسة اللعب بعمر 4 سنوات بمدينة دسوق التي اشتهرت بتخريج اللاعبين المميزين في اللعبة، وكان والده سببا في حبه للعبةـ وعمه كان مدربا في نادي دسوق ومنذ ذلك الحين استمر في اللعب.

بعمر 14 عاما حصل على منحة دراسية لمدة 4 سنوات من الاتحاد الدولي للعبة ما ساعده على خوض الكثير من المعسكرات وتحسين مهاراته، وتخرج من كلية إدارة أعمال من الأكاديمية البحرية.

انضم للأهلي وعقب تألقه خاض تجربة احترافية طويلة في السويد ثم فرنسا وألمانيا والسعودية.

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قدوته: العداء الجاميكي يوسين بولت ومحمد صلاح قائد منتخب مصر ووانج لوكين لاعب تنس الطاولة الصيني والنيجيري أرونا كوادري لاعب تنس الطاولة.

يعيش حاليا في مدينة دوسلدروف بألمانيا رفقة عائلته.

في أبريل الماضي حقق عصر أفضل مركز للاعب مصر وعربي بالوصول للمركز 14 عالميا.

وإذا تحدثنا عن الألقاب الفردية والجماعية مع الفرق ومنتخب مصر فلن ننتهي، ويشارك في الأولمبياد للمرة الرابعة على التوالي بعد لندن 2012 وريو 2016 وطوكيو 2020.

ينافس عمر في فردي الرجال وزوجي المختلط مع دينا مشرف والفرق في النسخة الحالية من الأولمبياد.

أولمبياد باريس تنس طاولة عمر عصر
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